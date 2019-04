Deshalb suchen viele Frauen online nach Sex

Grund 2: das offensiv defensive Spiel

Heute so, morgen anders. Im einen Moment wollen sie erobert werden, im anderen möchten sie selber auf die Jagd gehen. Auf TheCasualLounge können sich Frauen aktiv durch den Pool an Männern klicken, sich vom Matching-Generator dem passenden Sexpartner zuordnen lassen oder sich einfach anschreiben lassen. Je nach Lust und Laune.

Grund 3: das Rosinenpicken

Frauen sondieren gerne. Bevor sie sich mit jemandem treffen, wollen sie wissen, auf wen sie sich einlassen. Durch die Profilangaben auf TheCasualLounge lernen sie ihren neuen Sexpartner bereits vor dem ersten Treffen intensiv kennen. Sexuelle Vorlieben, Wünsche und Fetische lassen sich so bereits klären und Missverständnisse aus dem Weg räumen.

Grund 4: die Unverfänglichkeit

Beim unverfänglichen Beschnuppern online lassen sich Sexträume einfacher austauschen als beim verlegenen Date an der Bar. Die Anonymität des Internets nimmt den Frauen die Last von den Schultern, immer kniggetreue und geschlechterkonforme Wünsche äussern zu müssen. So kommen alle geheimen Sex-Träume auf den Tisch.

Grund 5: die Unverbindlichkeit

Wer sich auf einer Plattform wie TheCasualLounge kennen lernt, will keine Beziehung. Dass aus einem One-Night-Stand nichts entstehen muss und sie sich nach dem ersten Treffen auch einfach zurückziehen können, nimmt enormen Druck von den weiblichen Schultern. No strings attached!

