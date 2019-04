Best of: Grosser Auftritt für kleine Dinge

Die antiken Glasflaschen sind von Contra-Punkt. Der kleine grüne Übertopf mit der Craquelé-Glasur, das Häschen aus mattem Biskuitporzellan, die Kabisblätterschale und der Holzhocker sind von Artiana.

Die Schönheit des Echten

Schöne Dinge machen glücklich. Ganz bestimmt, ich weiss das. Durch meine Arbeit als Stylistin habe ich immer damit zu tun, bin ständig auf der Suche danach und treffe dadurch interessante Menschen. In Zürich hat es viele ausserordentliche Geschäfte, die sich von der Masse abheben und Einzigartiges, Besonderes und Aussergewöhnliches anbieten. Eine Schatzkammer dieser Art ist Limited Stock an der Spiegelgasse. Der Eigentümer Hubert Spoerri wählt das Sortiment aus wie ein Kurator und bietet spezielle Stücke in kleiner Anzahl an, allesamt Kunsthandwerk der ersten Klasse und vieles davon durchaus erschwinglich. Die Tendenz, die uns zurückführt zum Echten, ist denn auch ein Innehalten, und genau dazu lädt das wunderschöne Ladenlokal mitten in der Zürcher Altstadt ein. Hier beginnt man zu begreifen, dass Schönheit auch viel mit Herkunft und Handwerk zu tun hat. Das tut gut in einer Zeit, in der wir von schnellen Reizen, Massenware und Schnäppchenangeboten überflutet werden.

Von Limited Stock sind auf diesem Bild der Trinkbecher und der kleine schwarze Keramikkrug. Die grüne antike Glasvase ist von Contra-Punkt, das schwarze Champagnerglas und der schwarze Hocker sind von Artiana.

Eleganz mit einem Hauch Drama

Mit frischen Blumen bekommt die Wohnung sofort Stil und Feststimmung. Momentan gibt es ein reichhaltiges Frühlingsangebot an Osterglocken, Narzissen, Tulpen, Anemonen, Freesien und Blütenzweigen auf dem Markt. Für das Fotoshooting ging ich auf den Markt am Bürkliplatz und kam mit voll beladenen Armen nach Hause. Ich persönlich finde fürs Zuhause natürliche Blumensträusse am schönsten – entweder viel von einer Sorte oder dann ein buntes Gemisch von verwandten Blumen. Das erfordert auch keine grosse Blumensteckkunst, sondern einfach die Wahl des richtigen Gefässes. Hier gilt: Amphoren, wie diese hier, sorgen immer für viel Eleganz und ein bisschen Drama.

Die Vase Rocaille von Astier de Villatte ist von Limited Stock.

In Krügen und Töpfen

Für Frühlingsblumen eignen sich aber auch einfache Krüge und Töpfe. Bei transparenten Vasen ist es wichtig, dass auch die Stile schön aussehen, da dürfen auch ruhig einmal die Schnüre, wenn sie hübsch sind, am Strauss dranbleiben. Wenn eine Blüte oder ein paar Blätter abfallen, lassen Sie sie dort, das verleiht dem Strauss die einzigartige Schönheit der Vergänglichkeit. Als Geschenk eignen sich Floristensträusse. Wählen Sie dafür Floristen, die für ihren guten Geschmack bekannt sind und eher natürliche, aber spezielle Sträusse binden.

Antiker französischer Krug von Limited Stock.



Eier, die schönsten Ostergeschenke



Zurück zum Ursprung der Geschichte, nämlich zu den wunderschönen Eiern der Hühner der Familie Fiechter. Sie müssen nicht gefärbt werden, weil sie bereits natürliche Farben haben, wie Milchschokoladenbraun oder sanfte Hellblau- und Blaugrüntöne. Verschenken Sie zum Beispiel solche Eier in einer besonderen Keramikschale. Das ist ein Geschenk, das länger als nur an Ostern Freude bereitet.