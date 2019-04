Als Schweizer Rechtsextreme zuschlugen

Die strafrechtliche Relevanz des Schwyzer Auftritts in Bezug auf den Antirassismusartikel ist die eine Seite. Zum anderen zeigt die Debatte exemplarisch: die Geschichte schwerwiegender rassistischer Vorfälle und ihres symbolischen Kontexts in der Schweiz ist im kollektiven Gedächtnis kaum verankert. Rasch ist man bereit, die rassistische Symbolik der weissen Spitzmützen, der Ku Klux Klan-Gewänder, der brennenden Fackeln, als leeres Zeichen einer kontextlosen fremdenfeindlichen Haltung zu deuten, die mit hiesigen Geschehnissen wenig bis nichts zu tun hat. Ein Blick in die Chronologie rassistischer Gewaltakte belehrt eines Besseren. Ende der 1980er Jahre nutzten junge Neonazis gezielt die KKK-Symbolik, um sich ins Gespräch zu bringen. In weissen Gewändern wurden die Unterkünfte von Asylsuchenden heimgesucht und mit Angst und Schrecken überzogen. Mehr noch: Anschläge mit Brennmaterial, Schüsse auf die beleuchteten Fenster von Unterkünften und das brennende Holzkreuz bildeten in den späten 1980er Jahren geradezu die Selbstvergewisserung von Neonazis, die sich unter dem Banner der KKK-Symbolik zusammenfinden konnten. Medienpräsenz steigerte ihr Selbstvertrauen in der Folge so stark, dass sie sich zusammen mit Altfaschisten und Holocaustleugnern 1989 erstmals auf einem öffentlichen Platz in Luzern zu einer Kundgebung zu versammeln wagten, um gegen die Postulate der Französischen Revolution zu demonstrieren.

Dieser als „Frontenfrühling“ (Jürg Frischknecht) bezeichnete Aufschwung hiesiger Rassisten, gewalttätiger Neonazis und Skinheads nahm seinen Anfang mit den bewaffneten Überfällen auf Unterkünfte von Asylsuchenden in Zug und Uri 1987. 1988 wurde eine sechsköpfige Gruppe verhaftet, bei der man Gewehre und Munition fand. Nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft posierten die Rädelsführer wieder in weissen Gewändern und Spitzkapuzen mit aufgenähtem Schweiz-Emblem vor einem brennenden Kreuz. Im November 1988 überfiel eine Gruppe von 30 Leuten eine Asylunterkunft im Kanton Zug und entzündete danach wiederum ein sogenanntes Mahnfeuer. Die informierte Polizei schaute tatenlos zu; später wurden die kantonalen Unterkünfte mit Stacheldraht vor weiteren Überfällen der Neonazis „gesichert“. Danach posierten die Neonazis für den Blick mit einem brennenden Holzkreuz auf der Rütliwiese. Die Gewalttäter formierten sich zur sogenannten „Patriotischen Front“, die beabsichtigte, eine „schlagkräftige Truppe“ von 100 Mann zusammenzustellen, um „einmal unsere Städte zu durchkämmen oder vor einer Asylantenunterkunft aufzufahren.“ Mit der „Nationalen Aktion“, der Überfremdungspartei (später „Schweizer Demokraten), wurden rege Kontakte gepflegt.

Fortan und bis Mitte der 1990er Jahre sorgte der Terror von rechts für Schlagzeilen: rassistische Schmierereien, anonyme Flugblätter mit Gewaltdrohungen, Beschimpfungen, Prügelattacken, Schüsse und insbesondere Brandanschläge auf Asylunterkünfte fanden praktisch im Wochentakt statt. Mehrere Menschen verloren dabei ihr Leben. Einige Vorfälle wurden nie restlos aufgeklärt. Viele Asylsuchende wurden eingeschüchtert und verängstigt, ebenso wie solidarische Unterstützer*innen. In vielen Gemeinden wurde durch eingeäscherte Asylunterkünfte ein Klima der Abwehr erst richtig materialisiert, das sich anderswo, wo es zu Austausch und gegenseitigem Kennenlernen kam, verflüchtigen konnte. Die Rechtsradikalen, die sich heute unter Spitzkapuzen verstecken und sich danach als Opfer einer Meinungsdiktatur inszenieren, wissen es also besser, wenn sie den KKK-Code bespielen: Das ist kein leeres Zeichen einer allgemeinen rassistischen Einstellung, das auf die USA des 19. Jahrhunderts verweist. Es ist auch ein Zeichen manifester Gewaltakte, die hier geschehen und rasch vergessen worden sind.

Diese Ereignisse, kaum dreissig Jahre her, sind trotz der stetigen Dokumentations- und Aufklärungsarbeit verschiedener Gruppen nicht im kollektiven Gedächtnis verankert. Der Ku-Klux-Klan-Auftritt in Schwyz ist nicht vom Himmel gefallen. Ihn bloss als „geschmacklosen Angriff“ auf die Fasnacht zu verharmlosen, heisst auch, das latente Gewaltpotenzial der mit dieser Symbolik operierenden Kräfte auszublenden. Je mehr sich die Rechtsradikalen durch ein Klima des Wegschauens oder Kleinredens bemächtigt fühlen, desto offensiver treten sie auf. Weit effektiver als die staatliche Repression ist deshalb die gesellschaftliche Ausgrenzung rechtsextremistischer Überzeugungen (so der langjährige Beobachter der rechtsextremen Szene, Hans Stutz). Umso entscheidender ist die Mobilisierung der Zivilgesellschaft, die, wie in Schwyz, nun zu einer bunten Demonstration gegen Fremdenfeindlichkeit aufruft.

