996 – das Symbol für Ausbeutung

996, das steht für neun bis neun Uhr und sechs Tage die Woche – 72 Stunden Arbeit. Das ist für viele Mitarbeiter der chinesischen Technologiefirmen die Schlagzahl. Und für manche ist sie sogar noch höher: In Shenzhen, Peking und Shanghai, den Start-up-Zentren der Volksrepublik, müsste man längst von «9106» sprechen. Wer gegen 22 Uhr versucht, ein Taxi zu bestellen, hat meist schlechte Karten, viele Programmierer kommen dann aus den Büros und machen sich auf den Heimweg. Auch der freie Tag, am Sonntag, wird oft zum Arbeiten genutzt.

Nun formiert sich Protest



Homeoffice nennen sie das euphemistisch. Begonnen hatte die Debatte im Januar, als der Gründer eines E-Commerce-Unternehmens aus Hangzhou unter Pseudonym einen Blogbeitrag veröffentlichte: «Wenn Sie keinen Druck verspüren in Ihrem Unternehmen, sollten Sie gehen, da die Firma bald bankrott ist. Und wenn Sie in Ihrer Abteilung keinen Druck verspüren, sollten Sie sich versetzen lassen, bevor diese geschlossen wird», schrieb er. Seine Personaler informierten jeden Bewerber darüber, dass die Arbeit «mit enormen Druck verbunden ist, da viele die langen Arbeitszeiten als Gewohnheit betrachten und sich Arbeit und Freizeit nicht mehr wirklich voneinander trennen lassen».

«Wer bei Alibaba anfängt, sollte bereit sein, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten.»Jack Ma, Alibaba-Gründer

Gegen dieses 996-Plädoyer formierte sich Protest. Im März startete eine Gruppe von Entwicklern im Netz eine Bewegung unter dem Schlagwort «996.ICU». ICU, das steht für «Intensive Care Unit», weil überarbeitete Beschäftigte auf der Intensivstation des Krankenhauses landen können. Übertrieben ist das nicht, es gab bereits Todesfälle, Angestellte, die vor Erschöpfung am Arbeitsplatz gestorben sind. Rasch stellte die Gruppe eine Liste mit all jenen Firmen zusammen, die gegen die Arbeitszeitgesetze verstossen und von ihren Mitarbeitern 996-Arbeit verlangen. Fast alle grossen Techunternehmen sind verzeichnet. Der Einzelhändler Alibaba genauso wie der Netzwerkausrüster Huawei, der Suchmaschinengigant Baidu, der Handyfabrikant Xiaomi oder der Wechat-Konzern Tencent. Und dann? Dann setzte das grosse Relativieren ein.

Als einer der ersten meldete sich der reichste Mann des Landes, Alibaba-Gründer Jack Ma, zu Wort. Auf etwa 40 Milliarden Dollar wird sein Vermögen taxiert. 996 nannte er einen grossen Segen. «Wer bei Alibaba anfängt, sollte bereit sein, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten», liess er ausrichten. «Wir brauchen diejenigen nicht, die bequem acht Stunden arbeiten.» Innerhalb der zwölf Stunden pro Tag müsse auch Zeit für Reflexion und persönliche Weiterbildung sein, betonte er. «Bei 996 geht es nicht allein darum, Überstunden zu machen», schrieb er im Kurznachrichtendienst Weibo. «Es geht nicht um mühsame körperliche Arbeit, und es hat nichts mit Ausbeutung zu tun.» Unterstützung erhielt Ma von seinem grössten Wettbewerber, Richard Liu, dem Chef und Gründer des Online-Händlers JD.com. Dieser erklärte all jene, die sich dem 996-Diktat nicht unterwerfen, zu «Faulenzern».

Lange Arbeitszeiten sind normal



Auf dem Papier gilt in China die 40-Stunden-Woche. Bis zu 36 Überstunden sind in Ausnahmefällen pro Woche erlaubt, müssen aber gesondert bezahlt werden. In der Realität macht das niemand. Lange Arbeitszeiten galten in China als normal. Erst 1995 wurde überhaupt das zweitägige Wochenende eingeführt. 996 ist für viele die Rückkehr zur Gewohnheit. Schon in der Schule bekommen das die Kleinsten mit. Unterricht bis in den Nachmittag, dann mehrere Stunden Hausaufgaben und am Wochenende zum freiwilligen Nachhilfekurs, um ja nicht den Anschluss zu verpassen. Zehnjährige sind oft ausgelastet wie Manager.