Kontrolle in Lauterbrunnen – 55 Stundenkilometer zu schnell Bei einer Kontrolle in Lauterbrunnen Mitte Februar ist ein Auto innerorts mit 95 Stundenkilometern statt der erlaubten 40 gemessen worden. pkb

Die Kantonspolizei Bern führte in Lauterbrunnen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Ein Fahrer war massiv zu schnell unterwegs. Foto: Keystone

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag, 22. Februar, in Lauterbrunnen im Innerortsbereich eine Geschwindigkeitskontrolle ohne Anhaltemannschaft durchgeführt. «Kurz nach 11.40 Uhr passierte ein Auto, das von Lauterbrunnen in Richtung Stechelberg unterwegs war, die Kontrollstelle mit 95 Stundenkilometern nach Abzug der gesetzlichen Toleranz», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Erlaubt sind auf dem betreffenden Strassenabschnitt 40 Stundenkilometer. «Im Zuge der Ermittlungen, die gestützt auf die Messdaten aufgenommen wurden, konnte der mutmassliche Lenker identifiziert und zum Sachverhalt einvernommen werden.» Dem 22-Jährigen wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Der Beschuldigte wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.