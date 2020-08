Cupquali für Köniz und Breitenrain – 267 Tage später Breitenrain und Köniz stehen nach langer Pause vor ihren ersten Ernstkämpfen. Die Berner Clubs aus der Promotion League haben die Chance, sich für die erste Hauptrunde im Schweizer Cup zu qualifizieren. Adrian Lüpold

Der Könizer Marco Stauffiger (links) und Breitenrains Artian Kastrati möchten mit ihren Clubs in den Schweizer Cup einziehen. Manuel Zingg

Die letzten Ernstkämpfe für den FC Breitenrain und den FC Köniz liegen gefühlt eine halbe Ewigkeit zurück. 267, respektive 268 Tage sind vergangen, seit die beiden Berner Mannschaften aus der Promotion League in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse im November 2019 in der Meisterschaft im Einsatz gestanden sind. Was folgte, war eine lange Winterpause, einige Testpartien im Januar und Februar sowie viele, viele Trainingseinheiten, bis Corona den Fussballern einen fetten Strich durch die Rechnung machte und für einen vorzeitigen Abbruch der Saison sorgte.

Ein Sieg für Breitenrain

Unter normalen Umständen qualifizieren sich jedes Jahr auch Equipen aus der Promotion League für den Schweizer Cup. Weil es in diesem Jahr keine sportliche Ausmarchung um die begehrten Plätze möglich war, entschied der Verband acht Vereine aus der Liga auszulosen, die nun vor der neuen Saison (Start am 15. August) in einer Qualifikation drei Teilnehmer für die 1. Hauptrunde im Cup für die Saison 2020/21 ermitteln werden.

Während dem FC Münsingen, dem dritten Berner Vertreter in der Promotion League das Losglück nicht hold war, erhalten Breitenrain und Köniz die Chance, sich einen Platz im Cup zu sichern. Breitenrain, die Equipe von Trainer und Ex-YB-Crack Martin Lengen, braucht dafür lediglich einen Sieg. Der Stadtberner Quartierclub empfängt am Samstag (16.00 Uhr) auf dem heimischen Spitalacker die Black Stars aus Basel und wäre bei einem Erfolg bereits sicher für die 1. Hauptrunde qualifiziert.

Zwei Siege für Köniz

Einen schwereren Weg hat der FC Köniz vor sich, welcher für eine Qualifikation zwei Siege benötigt. Das junge talentierte Team um Trainer Silvan Rudolf bekommt es am Samstag (16.00 Uhr) im Heimspiel auf dem Sportplatz Liebefeld mit dem SC Brühl aus St. Gallen zu tun. Gelänge den Berner Vorstädtern ein Sieg, würden sie am 19. August in einer Art Barrage auf den Gewinner der Partie zwischen Cham und Bellinzona treffen und um den letzten Platz im Cup kämpfen können.