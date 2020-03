Ticketverlosung – 2×2 Tickets für Nils Althaus Wir verlosen zweimal zwei Tickets für den Auftritt von Nils Althaus in der Kreuzkellerbühne in Herzogenbuchsee am 7. März. Rita Pescatore-Truniger

Nils Althaus tritt am 7. März in der Kreuzkellerbühne in Herzogenbuchsee auf. Foto: Thomas Egli

Er testet Lebensmottos und erfindet neue Berufe. Er fragt Philosophen um Rat und spielt mit ihnen Tipp-Kick. Er sagt Nein zu allen Neinsagern. Er setzt eine Runde aus. Und am Ende bleiben zwei Fragen stehen, die er nur zusammen mit dem Publikum beantworten kann: Was ist ein gutes Leben, und gehört dieser Abend dazu?

Der Kabarettist, Musiker und Schauspieler Nils Althaus tritt am 7. März in der Kreuzkellerbühne in Herzogenbuchsee auf. Wir verlosen zweimal zwei Tickets für den Auftritt. Um teilzunehmen, schicken Sie bitte am Mittwoch bis spätestens 12 Uhr eine E-Mail an folgende Adresse: langenthalertagblatt@bernerzeitung.ch. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. (gm)