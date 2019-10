«2022 wollen wir zum Mars»

Brauchen Sie noch Passagiere, die einen Platz kaufen?

Nein, er hat sozusagen mehrere Sitze gebucht.

Das reicht aus?

Ja, weil Starship komplett wiederverwendbar sein wird. Darum beschränken sich die Kosten auf den Treibstoff und die Arbeiten am Boden, mit denen Star­ship für den nächsten Start hergerichtet wird. Ziel ist es, dass nach dem Flug das Raumschiff nicht wie bisher runderneuert werden muss, sondern einfach nur inspiziert wird. Damit sinken die Kosten drastisch.

Wann ist es so weit? Bislang hat ja nur ein kleiner Prototyp ein paar Hüpfer auf dem Boden gemacht ...

20 und 150 Meter auf dem Startplatz in Texas. Geplant ist nun ein Flug auf 20 Kilometer Höhe, danach wollen wir mit Starship in den Orbit – möglichst noch in diesem Jahr. Das Raumschiff kann auf dem Mond und übrigens auch auf dem Mars landen und von beiden Orten wieder wegfliegen. Soweit ich weiss, ist der Flug mit Herrn Maezawa der einzige bezahlte Touristenflug. Viele Leute wollen in den Weltraum fliegen, ich selber würde es auch ganz gern machen.

Hans Koenigsmann arbeitet seit 2004 als Vize­präsident für Spacex. Foto: PD

Mit der Falcon-Rakete wollen Sie bald zum ersten Mal zwei Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS bringen. Vor ein paar ­Wochen explodierte die Dragon-Raumkapsel. Hat das Ihre Planung zurückgeworfen?

Ein bisschen schon, andererseits war es nicht so tragisch, weil wir mehrere Kapseln in Arbeit haben.

Was lief schief?

Das war während eines Bodentests, unbemannt natürlich. Ein fehlerhaftes Ventil hatte flüssigen Treibstoff in das Gasdrucksystem gelassen. Die Flüssigkeit wurde dermassen beschleunigt, dass sie ein anderes Ventil beschädigte und sich dabei entzündete. Wir haben deshalb Änderungen an der Kapsel vorgenommen, die so etwas verhindern.