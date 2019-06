Wie jedes Jahr an Pfingsten staut sich am Gotthard Richtung Süden der Verkehr. Am Samstagvormittag war die Warteschlange vor dem Nordportal 19 Kilometer lang. Dies bedeutete für die Reisenden eine Wartezeit von bis zu dreieinhalb Stunden. Drohnenaufnahmen von Keystone-SDA zeigen die Blechlawine am Nordportal des Gotthards.