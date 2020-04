Die Pflichtlager sind randvoll – 1700 Tonnen Getreide lagern in Bolligen Getreide in Bolligen, Zucker in Aarberg: Private Unternehmen lagern im Auftrag des Bundes Tausende Tonnen von Grundnahrungsmitteln. Mathias Gottet

Blick auf das Silo in Bolligen, das zum Teil als Pflichtlager genutzt wird. Foto: Christian Pfander

Die Schweiz ist ein Land der Bunker. Gebaut sind sie für Notfälle und Kriege. Die Schweiz ist aber auch ein Land, das stets von solchen Katastrophen verschont blieb. Nur selten denken wir deshalb an diese endlosen Gänge im Untergrund. Ähnlich geht es den Pflichtlagern in der Schweiz: Sie sind da, geschaffen für eine Krise, die nie eintritt. Ist die Corona-Pandemie nun ein Fall, bei dem die Schleusen der Pflichtlager geöffnet werden?

Vielleicht. Das hängt vor allem damit zusammen, wie lange die Pandemie die Welt herunterfährt.

Peter Lehmann ist Chef der Sektion Vorratshaltung beim Bund. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden beobachtet er den Markt und die internationalen Warenströme. Und sagt, dass der Handel mit dem Ausland immer noch funktioniert: «Die Schweiz ist nach wie vor gut versorgt.»

Rund 300 private Unternehmen lagern im Auftrag des Bundes Grundnahrungsmittel. In riesigen Mengen. Dazu gehören 15’400 Tonnen Reis, 63’000 Tonnen Zucker, 160’000 Tonnen Weichweizen und 15’000 Tonnen Kaffee. Die Unternehmen schlagen die Kosten für die Lagerung auf den Verkaufspreis, der Endkonsument bezahlt dafür 12 Franken pro Jahr. Der grosse Vorteil des Systems: Die Ware zirkuliert und verdirbt deshalb nicht.

Entstanden wegen Kriegen

Am Dorfeingang von Bolligen steht gleich eines der ältesten Gebäude der Gemeinde: die Wegmühle. An der Seite des Riegelhauses ist die Jahrzahl 1613 zu sehen. Dahinter ragen zwei Speicher in den stahlblauen Himmel. Beide Silos wurden im Interesse der Landesversorgung gebaut. Das erste zwischen den Weltkriegen, das zweite während des Kalten Krieges. Und heute dient ein Teil der Kapazität immer noch als Pflichtlager.

Ein Lastwagen liefert Getreide an. Für die Lagerung müssen die Feuchtigkeit und die Temperatur im Silo stimmen. Foto: Christian Pfander

Mindestens 1700 Tonnen Pflichtlager-Getreide lagern zurzeit in Bolligen. Dieser Anteil ist vorgeschrieben, darf nicht aufgebraucht werden. Klar, die Ware zirkuliert, damit sie nicht verdirbt. Aber grundsätzlich muss der Bund sein Einverständnis geben, damit diese Reserven freigegeben werden.

Jürg Reinhard, der die Mühle in Bolligen operativ führt, muss die Temperatur und die Feuchtigkeit im Auge behalten. So kann das Getreide bis zu drei Jahre ohne Probleme gelagert werden. Während viele Bäckereien Kurzarbeit anmelden mussten, spürt man bei den Mühlen die gesteigerte Nachfrage von Privatkunden. «Vor rund zwei Wochen war die Logistikkette bei den Grossverteilern für einen Moment überfordert. Wir haben aber sicher genug Mehl», sagt Jürg Reinhard.

Jürg Reinhard von der Wegmühle. Foto: Christian Pfander

Dass die Leute sich einen Vorrat an Mehl zu Hause angelegt haben, hat auch Peter Grossenbacher gespürt. Er führt die Stadtmühle Schenk in Ostermundigen, die auch ein Pflichtlager betreibt, und sagt: «Die Schweiz hat selber genug Getreide und ist nicht vom Ausland abhängig. Das ist in der momentanen Situation ein grosser Vorteil.»

Vietnam stoppt Export von Reis

Bei anderen Grundnahrungsmitteln sieht die Situation anders aus. So muss die Schweiz ihren Reis aus dem Ausland importieren. «Ein grosser Teil des Reises kommt aus Italien, aber auch dieser kommt», sagt Peter Lehmann vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Zurzeit dauert es einfach ein paar Tage länger, bis der Reis in der Schweiz eintrifft.

Die Migros, die für einen Teil des Pflichtlagers von Reis verantwortlich ist, sagt, dass der Handel mit Indien und Vietnam neuerdings schwierig sei. Vietnam hat den Export von Reis vorübergehend sogar gestoppt. «Der Import und internationale Warenverkehr funktioniert in unseren Augen aber noch», sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter. Dass dies mittelfristig Auswirkungen auf die Schweiz haben wird, ist aktuell nicht auszuschliessen.

Wie lange dauert die Krise?

Im Seeland sind die Pflichtlager mit einem anderen Grundnahrungsmittel gefüllt: Zucker. Guido Stäger, CEO von Zucker Aarberg, stellt sich die Frage, wie lange die weltweite Pandemie andauern wird. Denn jetzt seien die Silos noch voll, in Aarberg lagern über 50’000 Tonnen Zucker. Rund ein Viertel ist im Pflichtlager eingeschlossen. «Falls es einen trockenen Sommer gibt und die nächste Ernte nicht so ausfällt wie erhofft, wird der Zucker knapp», sagt Stäger.

Zuckerrüben im Feld bei Aarberg. Archivbild: Susanne Keller

Er betont, dass es bei Grundnahrungsmitteln wichtig sei, dass die Schweiz sich zu einem hohen Anteil selber versorgen könne: «Dass wir einen Notfallplan brauchen, wissen wir. Ob er auch funktioniert, merken wir aber erst in der Krise.»

Je länger die Pandemie andauere, desto abhängiger werde die Schweiz von Importen aus dem Ausland, beim Zucker etwa aus der EU und aus Südamerika. «In einer Krise ist sich jeder selber am nächsten. Und die Grenzen plötzlich geschlossen», sagt Stäger.

Bei Atemschutzmasken versagt System Infos einblenden Das System der Pflichtlager basiert darauf, dass die Produkte bei den grossen Protagonisten der jeweiligen Branche gelagert werden. Damit die Ware nicht verdirbt, können sie den Lagerbestand fortlaufend wieder in den normalen Warenzyklus einfliessen lassen. Bei Atemschutzmasken versagt dieses System. Das hat zwei Gründe: Zum einen sind die Masken nicht ewig haltbar, eine Pandemie tritt aber äusserst selten auf. Zum anderen steigt die Nachfrage in kürzester Zeit ins Unendliche. Laut einer Studie der ETH brauchte es 300 Millionen Schutzmasken, um während der aktuellen Krise die gesamte Schweizer Bevölkerung mit Schutzmasken einzudecken. «Für die privaten Unternehmen wäre dies ein riesiges Minusgeschäft», sagt Peter Lehmann vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Er ist sich bewusst, dass im Bereich der medizinischen Versorgungssicherheit Handlungsbedarf besteht: «Spätestens nach der Corona-Krise wird dies zu grossen Diskussionen in der Politik führen.»

Dieser Abhängigkeit vom Ausland ist sich Peter Lehmann vom Bund bewusst. So könnten, falls die Krise viele Monate dauere und Grenzen im Ausland geschlossen würden, auch andere Güter knapp werden. So zum Beispiel Palmöl oder Kokosfett.

Der Sektionschef zeigt sich aber optimistisch. Auch weil der weltweite Warenhandel grösstenteils noch funktioniert: «Wir haben eine Krise in der Schweiz. Aber keine Versorgungskrise.»

Denn: Ist nur eine Spaghettisorte im Supermarkt ausverkauft, ist das höchstens ein Luxusproblem. Daneben stehen ja noch fünf andere Pastavarianten.