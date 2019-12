Norwegen statt Melancholie

Besondere Aufmerksamkeit verdient heute das «bloss politisch» verbindliche internationale «Soft Law». Mächtige informelle Zusammenschlüsse wie die G20 – die Gruppe der grössten Industrieländer – haben eine Präferenz für dieses Instrument, das an der Oberfläche sanft daherkommt. Bei grosser Macht reichen oft «Empfehlungen», und die übrigen Staaten fügen sich. So musste die Schweiz ihr Recht im Bereich Steuertransparenz 2019 rasant an «Soft Law»-Empfehlungen anpassen. Bei einer Weigerung hätte sie sich beim sogenannten Länderexamen zusammen mit Staaten wie Ghana oder Kasachstan in der Schlussgruppe wiedergefunden. Für hoch industrialisierte und international verflochtene Kleinstaaten sind Reputationsschäden gefährlich. Sie müssen zuweilen ohne Gegengeschäft und etwas würdelos abgewendet werden. Bundesrat Rudolf Merz verkündete noch 2008, das Bankgeheimnis sei für die Schweiz unverhandelbar. Als «Soft Law»-Empfehlungen seine Abschaffung verlangten und der internationale Druck stieg, wurde es sang- und klanglos Geschichte. Der Entzug freiwillig gewährter Vorteile wie die Anerkennung steuerrechtlicher Integrität kann kleine Staaten wie harte Sanktionen treffen.

Selbstbestimmung im Detail wird schwierig bis unmöglich, mit Verhandlungen kann man weniger erreichen.

Oft übersehen werden auch die Verengungen infolge internationaler «Paket»-Lösungen. Was innerstaatlich getrennt geregelt wird, etwa privates Dienstleistungsrecht und Vergabe öffentlicher Aufträge, wird international vermehrt in Gesamtpaketen zusammengeschnürt. Bei der WTO kann man nicht dabei sein, ohne ein riesiges Regelwerk als Block zu akzeptieren. Oder in Europa: Die Schweiz wollte unbedingt beim Dublin-System mitmachen, weil sie nicht zum «Land der letzten Asylchance» in Europa werden wollte. Dafür musste sie das Schengen-Abkommen mit in Kauf nehmen, das den Abbau von Grenzkontrollen regelt – den die Anhänger einer rigiden Asylpolitik ins Pfefferland wünschen. Es gibt nur Ja oder Nein zum Ganzen und dazwischen nichts. Die Logik solch einheitlicher Regelwerke besteht darin, dass sie Klarheit und Berechenbarkeit im internationalen Verkehr schaffen, kompetitive Fairness. Der Preis sind schwindende Spielräume für À-la-carte-Lösungen. Selbstbestimmung im Detail wird oft schwierig bis unmöglich, mit Verhandlungen kann man weniger erreichen. Gleichzeitig besteht starker Druck, nicht abseits zu stehen. Wenn der US-Präsident wegen der WTO tobt, kann man die Abhängigkeit der USA von der Welthandelsorganisation gewissermassen an seinem Energielevel ablesen. Die USA wollen Elektronik und Autos verkaufen.

Nur diffus spüren wir zuweilen die Kumulationseffekte von an sich harmlosen Einbussen. Jeder Vertrag bedeutet im Prinzip: Der Staat tauscht ein Stück Autonomie gegen ein vorteilhaftes Ergebnis. Die Autonomie bleibt theoretisch erhalten. Verträge sind kündbar. Die Schweiz etwa kann den Lissabonner Vertrag über die Anerkennung von Hochschulzeugnissen jederzeit verlassen. Kündigung bedeutet aber fast immer praktische Nachteile, die vor der Kündigung nicht bestanden. Bisher anerkannte Hochschuldiplome würden nicht mehr akzeptiert. Hier interessiert der sogenannte Skaleneffekt: Die Schweiz hat 2017 etwa dreieinhalbmal so viele Verträge abgeschlossen wie noch im Jahr 2000. Damit wären die Kosten für eine theoretische Rückgewinnung der Autonomie durch Kündigung massiv höher als damals. Das Dilemma der staatlichen Demokratie ist: Sie schliesst internationale Verträge, um die politischen Probleme in der zusammenwachsenden Welt zu lösen; der Preis dafür ist eine kleiner werdende politische Gestaltungsmacht.

III



De Reaktion auf ein Problem ist oftmals ein noch grösseres Problem. Im Kleinen wissen wir das alle. Wer hat sich noch niemals im Streit mit Argumenten verteidigt, die vor allem eigene Gewohnheiten und Selbstbilder schützen sollten und die Situation schliesslich eskalieren liessen? Bei Kraftakten vom Typ Masseneinwanderungsinitiative oder Brexit ist dies offensichtlich. Das Machtgefühl beim Zornausbruch verdrängt jenes der Ohnmacht so lange, wie die realen Kosten der Entscheidung ausgeblendet werden können. Dann folgen Ernüchterung und oft verschämtes Einknicken. Bei der Masseneinwanderungsinitiative hätte die Umsetzung das Ende der Binnenmarktteilnahme bedeutet. Um das Gesicht zu wahren, etikettierte man ein paar administrative Erleichterungen für Schweizer Stellensuchende mit «Inländervorrang light», verzichtete im Übrigen aber auf eine Umsetzung. Man sprach nicht mehr darüber.

Technische Innovationen erzeugen ständig neue Notwendigkeiten zur internationalen Kooperation.

Widerstandsversuche wie diese Initiative schwimmen gegen den Strom zweier Makroentwicklungen unserer Zeit. Technische Innovationen erzeugen ständig neue internationale Kooperationsnotwendigkeiten, und die Wirtschaft drängt in immer grössere Räume. Internethandel, organisiertes Verbrechen, Migration – einige Stichworte. All dies erzeugt Druck und Zwang zur Teilnahme an internationalen Regulierungen. Der Brexit wurde zur Saga, weil er leicht beschlossen, aber nur mit immensen Kosten umgesetzt werden kann. Wortführer solcher Kraftakte schüren mit bewusster Unaufrichtigkeit die Illusion, ein vergangener Zustand liesse sich wiederherstellen. Enttäuschung ist gewiss. Und dauerhafte Enttäuschung erzeugt Zynismus.