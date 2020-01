In drei Minuten zur inneren Ruhe

Aber was bei meinen Wangen funktionierte, gelang bei meinen Spannungszuständen nicht. Im Gegenteil: Wenn ich gestresst war, bekam ich zusätzliche Probleme. Ich hatte zunehmend Mühe einzuschlafen und begann, nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag mit den Zähnen zu knirschen. Was auch mein Zahnarzt feststellte.

Auf der Suche nach Entspannung

Und so begann ich, nach Lösungen zu suchen, um mein überstrapaziertes Nervenkostüm zu beruhigen. Eine Atemtherapie machte mir bewusst, wie oberflächlich ich in Stresssituationen atmete. Auch gewisse Meditationsübungen halfen mir, eine Art innere Mitte zu finden. Ich besuchte einen Yogakurs, lange bevor dies boomte. Allerdings fiel es mir schwer, meine Atmung und die Übungen zu koordinieren. Ich nervte mich über mich selbst, und an Entspannung war nicht mehr zu denken. Vielleicht hätte ich etwas mehr Geduld gebraucht, bis sich der Erfolg eingestellt hätte. Vielleicht war Yoga auch nicht meins. Bei einem weiteren Anlauf werde ich das vielleicht feststellen.

Die besten Erfolge erzielte ich mit Autogenem Training (AT) – einem auf Autosuggestion basierenden Entspannungsverfahren. Es wurde vom Berliner Psychiater Johannes Heinrich Schultz entwickelt und basiert auf der Vorstellung, dass die meisten Menschen fähig sind, einen Zustand tiefer Entspannung allein durch ihre Vorstellungskraft zu erreichen. So sollen intensive Gedanken an Wärme die Hauttemperatur nachweislich erhöhen. Dies als Folge erhöhter Durchblutung.