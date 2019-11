«Immer mit Verstand und kaltem Blut»

Im Auto und im tiefen Busch, immer mit dem Handy am Ohr. So hat Manzoni Frieden geschaffen in Moçambique, nach einem 43 Jahre dauernden Konflikt. «Und mit einer unglaublichen Ausdauer, mit tiefer Bescheidenheit und einem klaren Ziel vor Augen.» Das sagt Neha Sanghrajka, die kenianische Anwältin, die ihn während des drei Jahre dauernden Friedensprozesses begleitet hat.

Auch jetzt sitzt sie im Auto neben dem Botschafter aus der Schweiz, der so gar keine Allüren kennt und dem jede Arroganz abgeht. Und dem vielleicht gerade deshalb das Unmögliche gelungen ist. Das, woran kirchliche Organisationen und die Europäische Union gescheitert sind. Die zwei Kriegsparteien an den Tisch zu bringen. Und mit ihnen die Verfassung so zu ändern, dass in Moçambique endlich ein dauerhafter Frieden möglich ist. «Mission impossible», hatten die Weisen der Diplomatie gesagt. Eine unerfüllbare Aufgabe.

Wichtiges Gespräch: Im Dezember 2018 traf Mirko Manzoni (im blauen Pullover) den Rebellenchef Ossufo Momade (rechts in der Mitte). Foto: Pascal Mora

Der Geländewagen überholt Kinder auf ihrem langen Schulweg, Frauen in bunten Gewändern, die ihre Schätze auf dem Kopf tragen. Unterwegs zu den höchsten Vertretern der beiden Parteien, deren blutiger Krieg um die Macht Moçambique zu einem der ärmsten Länder der Welt machte: Präsident Felipe Nyusi, Angehöriger der regierenden Frelimo-Partei. Ossufo Momade, Chef der oppositionellen Renamo.

Eine Woche im Busch

Mirko Manzoni am Handy. In den vergangenen drei Jahren hat er sich so sehr in die Köpfe und Seelen der beiden Widersacher hineinversetzt, dass er ihre geheimsten Ängste zu verstehen begann. Der Diplomat als Löwenbändiger.

Die eigenen Ängste hat er draussen im Garten der Botschaft mit bewährten Methoden bewältigt: Er hat gesungen. Oder mit einem Golfschläger imaginäre Bälle in die Luft gejagt. Obwohl er kein Golfer ist, viel eher ein Kletterer und Bergsteiger. «Nur einmal habe ich ihn laut werden hören», sagt Neha Sanghrajka, die den Friedensprozess als Vertreterin afrikanischer Nationen begleitete. «Das war, als wir im tiefen Busch eine Woche lang vergeblich versuchten, mit dem Rebellenführer Kontakt aufzunehmen, und zu Hause in Maputo, tausend Kilometer entfernt, die Geburt seines zweiten Kindes bevorstand.»

«Nur einmal habe ich ihn laut werden hören»: Anwältin Neha Sanghrajka begleitete den drei Jahre dauernden Friedensprozess. Foto: Pascal Mora

In Moçambique ist Wahljahr. Nyusi und Momade, die beiden Präsidentschaftskandidaten, sollen gemeinsam einen Aufruf gegen die Gewalt erlassen. Den Text haben die beiden Friedensstifter Manzoni und Sanghrajka aufgesetzt.

An diesem Septembertag 2019 sind sie unterwegs zum Treffen mit Nyusi und Momade, die einst Todfeinde waren. Nach fünf Stunden Fahrt hält der Fahrer im Städtchen Inharrime, eine Verwandte führt hier das Restaurant Hiho Hawa Dorenji. «In einer halben Stunde», sagt der Fahrer fröhlich, «steht das Essen bereit.» Nach einer Stunde kommt die Köchin mit dem Fisch vom Markt zurück.