«Gesundheit geht jeden etwas an»

Was verstehen Sie darunter?

Wenn man sich einigermassen vernünftig ernährt, mit viel Gemüse und Früchten, wenig Fleisch, da kann man gar nicht so falschliegen. Man muss auch nicht wegen jedes Inhaltsstoffes ein Theater machen – vorausgesetzt, man hat keine Unverträglichkeiten. Ich kaufe am liebsten Bio-Produkte, aber ich kriege bei einem konventionell angebauten Apfel auch keine Pickel beim Gedanken, dass er wahrscheinlich gespritzt wurde.

«Ich hatte nie Zeit, in der Ecke zu sitzen und mir zu überlegen, wofür ich mich bemitleiden könnte.»

Im Supermarkt hat man heute die Wahl zwischen zig Apfelsorten.

Wenn Sie mich fragen: Völlig unnötig! Bei dem schieren Überangebot wird mir manchmal fast schwindlig. Ich kaufe einfach die eine Sorte, die ich schon immer gernhatte. Ich bin für weniger Zutaten, ehrliche Ware, weniger Convenience-Food. Ich kaufe die Lebensmittel gerne in der Form, wie sie vom Baum fallen oder aus dem Boden kommen, und mache selber etwas daraus. Kochen ist so ein kreativer Prozess.

Im Wochenrhythmus erscheinen neue Ernährungsstudien. Mal ist Kaffee gesundheitsfördernd, dann des Teufels. Was halten Sie davon?

Ich will Studien nicht lächerlich machen. Für eine seriöse Gesundheitssendung brauchen wir seriöse wissenschaftliche Studien. Aber ich lasse mich auch nicht von jedem Furz um die Ecke jagen. Eigentlich brauche ich keine Studie, um zu merken, dass mir Kaffee spätabends nicht guttut, wenn ich um Mitternacht noch senkrecht im Bett stehe. Man muss auch lernen, auf sich selber zu hören.

Bedrücken Sie Erzählungen über schwere Krankheiten?

Wenn mir in der Sendung das Schicksal einer Person sehr nahegeht, wird es sicher nicht einfach. Seit ich Kinder habe, kann ich mich schlechter abgrenzen. Das war auch bei schlimmen Bildern aus Kriegsregionen so.

«Ich wühle gerne im Garten. Ich brauche keines dieser wahnsinnsteuren Fitnessgeräte.»

Gesundheits-Redaktoren kennen das Phänomen, dass man bei den Recherchen zu einer Krankheit plötzlich meint, die Symptome an sich selbst festzustellen. Haben Sie einen Hang zur Hypochondrie?

Nein. Ich habe immer mit einem relativ hohen Pensum gearbeitet und zwei Kinder grossgezogen. Ich hatte schlicht nie Zeit, in der Ecke zu sitzen und mir zu überlegen, wofür ich mich bemitleiden könnte. Eher frage ich mich: Was tut mir gut? Wenn ich etwa einen Tag lang mit der Wolldecke auf dem Balkon sitze und einfach etwas in die Sonne blinzle, weil es mir gerade drum ist, dann mache ich mir keinen Kopf, weshalb ich nicht joggen gegangen bin.