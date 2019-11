«Die Energiewende ist eine Frage des Willens»

Wären Autos mit Wasserstoffantrieb klimafreundlicher?

Entscheidend ist nicht das Antriebssystem, sondern die Frage, ob die dazu benötigte Energie erneuerbar ist. Der Wasserstoff muss aus erneuerbar gewonnener Elektrizität stammen. Genauso ist ein Elektrofahrzeug nur dann interessant, wenn es ebenfalls mit erneuerbarem Strom geladen wird.

Wie funktioniert der Wasserstoffantrieb genau?

Das Auto fährt elektrisch. Es produziert seinen Strom an Bord, in der sogenannten Brennstoffzelle mit Hilfe von Wasserstoff.

«Da wir aus der Atomenergie aussteigen, müssen wir die dadurch wegfallende Stromproduktion kompensieren.»

Warum gibt es nicht mehr von diesen Fahrzeugen?

Es mangelt an Tankstellen. Heute gibt es meines Wissens nur zwei öffentlich zugängliche Wasserstoff-Tankstellen in der Schweiz: in Hunzenschwil AG und bei uns an der Empa in Dübendorf. Die Situation könnte sich aber in naher Zukunft deutlich verbessern. Die Tankstellen werden vor allem genutzt von Logistikunternehmen in der Nähe, da ihre Lastwagen abends immer wieder zurückkehren und betankt werden können.

Wo stehen wir bei den Autos, die mit Methan angetrieben werden?

Autos, die mit Methan in Form von Erdgas angetrieben werden, gibt es bereits. Methan soll in Zukunft jedoch synthetisch hergestellt werden, mit CO 2 aus der Luft und mit Wasserstoff, dann ist das Gas bei der Verbrennung CO 2 -neutral. Der zur Wasserstoffgewinnung benötigte Strom muss natürlich aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Das Ganze läuft unter dem Motto «Power to Gas».

Was muss man sich darunter vorstellen?

Power steht für Strom, Gas für Wasserstoff. Mit überschüssigem erneuerbarem Strom wird vor allem im Sommer Wasserstoff gewonnen. Dieser wird anschliessend in einem chemischen Prozess zur Erzeugung von Methan verwendet.