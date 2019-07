10 Lieblingsgeschichten

Ich brauche Bücherstapel so ziemlich überall. Sie machen mir Lust zu lesen und zu schmökern und zeigen mir, mit welchen Themen ich mich gerade beschäftige. Auf meinem Küchenregal stehen Dinge, die nichts mit Kochen zu tun haben, mich aber während dem Kochen glücklich machen. Auch liebe ich Bilder, die keine Kunst sind, sondern mir einfach eine Stimmung vermitteln oder eine Geschichte erzählen. Unsere Lieblingsfotos klemmen schon mal am Lichtschalter oder im Spiegelrahmen.

Und so geht es endlos weiter, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen meiner Freunde. Sind wir Messies? Nein! Wir brauchen ganz einfach eine andere Ordnung zum Wohnen und Leben. Dieser schönen Unordnung ist dieses Posting gewidmet. Für mich sind die vielen Beispiele, die ich dazu gesucht und gefunden habe, inspirierend und unglaublich wohnlich. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Auf jeden Fall zeigen sie diese andere Sicht, die Ihnen vielleicht Lust macht, daheim alles ein bisschen durcheinanderzubringen. (Bild über: Homes to love)

8 — Ferien und Bücher – ein unzertrennliches Paar

Bald sind Sommerferien und wir haben wieder mehr Zeit zum lesen. Dabei kommt mir die Ferienbücher-Geschichte in den Sinn, in die ich damals, ganz zu Beginn des Sweet Home Blogs, sehr viel Arbeit und Herzensblut gesteckt habe. Es ist eine Liste von Büchern, die ich persönlich für ganz unterschiedliche Ferienreise empfehle. (Bild MKN)

9 — Brinner

Frühstück ist eine der besten Mahlzeiten des Tages und kommt leider im Alltagsstress oft zu kurz. Ein guter Grund also, ab und zu Frühstück am Abend zu geniessen. So ist das Brinner ein Trend, der Sinn macht. Es ist die Kurzform von «Breakfast for Dinner». Wer weiss, vielleicht gibt es ja auch bald mal gemütliche Brinnerangebote in Restaurants, ganz so wie beim bekannteren Brunch.

Auch wenn der Name Brinner neu und englisch ist, Frühstück zum Abendessen ist keine neue Idee. In der Kindheit hiess dies einfach Kafi complet und bedeutete, dass wir Konfischnitten zum Znacht essen durften! Was für uns Kinder jeweils ein Fest war, bedeutete für unsere Eltern ein Abendessen ohne grossen Aufwand. Mein Mann und ich zelebrieren diesen gemütlichen Trend regelmässig und mit langer Tradition. Wenn wir uns am Abend so richtig verwöhnen möchten, dann tun wir das mit unserem amerikanischen Frühstücksliebling French Toast. Und wenn wir gar keine Lust auf Kochen haben, dann passt der englische Frühstücksklassiker Beans on Toast. (Bild über: Taste.com.au)

10 — Nostalgie gut tut

Zu dieser kleinen unterhaltsamen Retrospektive gehört natürlich auch der Nostalgie-Artikel, den ich im Januar veröffentlich habe. Ich mag Altes. Nicht, dass ich früher alles besser fand oder so, aber alte Dinge erzählen Geschichten, und die tun dem Alltag gut. Der Oma-Sessel, die Hollywood-Leuchte, das romantische Regal – sie alle sind wie Bücher, Filme oder interessante Freunde, entführen in eine andere Welt und bringen ein Stück davon nach Hause. (Bild über: The Nordroom)

Falls Sie ein wenig in meinen Alltag und hinter die Kulissen von Sweet Home sehen möchten, dann folgen Sie mir auf Instagram.

Der Beitrag 10 Lieblingsgeschichten erschien zuerst auf Sweet Home.