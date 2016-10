Dachstockbrand in Schwamendingen

Um 17.22 Uhr ging der Alarm bei der Stadtpolizei Zürich ein: An der Ueberlandstrasse in Schwamendingen steht ein Dachstock in Flammen. Die Polizei und die Feuerwehr rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. Hinweise zu Verletzten und zur Brandursache konnte die Polizei noch keine geben. (nag)