Technische Störung zwischen Stadelhofen und Stettbach

Der Bahnverkehr im Zürichbergtunnel ist erneut eingeschränkt: Zwischen Zürich Stadelhofen und dem Bahnhof Stettbach schränkt eine technische Störung an der Bahnanlage den Betrieb der S-Bahnen S5 und S11 ein. Die Kapazität im Zürichbergtunnel sei wegen der Störung eingeschränkt, bestätigt SBB-Mediensprecher Oliver Dischoe. Die Züge würden umgeleitet. Dischoe empfiehlt, auf alternative Routen auszuweichen. Die Dauer der Einschränkung könne noch nicht abgeschätzt werden.

Gemäss der Störungswebsite der SBB werden Züge der beiden S-Bahnen zwischen Uster und Zürich HB umgeleitet und bedienen die Haltestellen Hardbrücke, Stadelhofen und Settbach nicht. Die umgeleiteten Züge der S11 halten ausserordentlich in Wallisellen.

Anders als Teilblockade am Montag

Es scheint so, als sei der Knotenpunkt am Bahnhof Stadelhofen – anders als am Montag – nicht betroffen. Am Montag kam es ebenfalls im Zürichbergtunnel zu einem Ausfall, als eine S23 über eine Stunde im Tunnel steckenblieb. Allerdings blockierte der Zug auch ein Gleis des Bahnhofs Stadelhofen.

