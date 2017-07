Evakuierung nach Brand beim Firmensitz von Lindt & Sprüngli

In den Fabrikgebäuden der Lindt & Sprüngli AG in Kilchberg ist heute ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Kantonspolizei Zürich ist der Brand bereits wieder gelöscht, ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.

«Es kam zu einer Evakuierung», sagt Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet. Über das Ausmass liegen ihm noch keine Angaben vor.

Seestrasse einspurig befahrbar

Die Seestrasse entlang des Zürichsees ist auf der Höhe der Fabrik derzeit nur einspurig befahrbar, sagt Oberlin.

Auch Lindt & Sprüngli bestätigt die Evakuierung. Laut einer Mediensprecherin sei man aber noch damit beschäftigt, die Auswirkungen des Feuers abzuschätzen. Ob die Produktion beeinträchtigt ist, kann das Unternehmen noch nicht sagen.

Was brennt den da in der #lindt und Spruengli in Kilchberg @tagesanzeiger pic.twitter.com/eqkgCmphvU — Jacqueline Steudler (@steudlerart) July 11, 2017

Die Ursprünge von Lindt & Sprüngli liegen in den beiden Schokoladen-Manufakturen von Rudolf Sprüngli in Horgen und Rodolphe Lindt in Bern. Rudolf Sprüngli Junior übernahm die Firma seines Vaters im Jahr 1891. Ein Jahr später wurde die Confiserie Sprüngli als eigenes Unternehmen ausgegliedert. 1899 baute Rudolf Sprüngli die Fabrik in Kilchberg und wandelte die Firma noch im selben Jahr in eine Aktiengesellschaft um. (nag/oli)