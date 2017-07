Am Montag wird aus Frau Magdici Frau Kiko

Die ehemalige Gefängnisaufseherin Angela Magdici und ihr Verlobter Hassan Kiko werden am kommenden Montag heiraten. Dies berichtet der «Blick». Demnach findet die Hochzeit um 14 Uhr in der Justizvollzugsanstalt in Lenzburg AG statt. Als Trauzeugen wachen ihre beiden Anwälte, Valentin Landmann und Urs Huber, über das Geschehen, «als Privatmann, also unentgeltlich», wie Magdicis Anwalt Huber gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet bemerkt.

Der 28-jährige Syrer Hassan Kiko sitzt momentan seine Strafen ab: eine rechtskräftige Freiheitsstrafe wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung von 42 Monaten im Kanton Thurgau und 48 Monate wegen Vergewaltigung im Kanton Zürich. Kiko war im Februar 2016 mit seiner Aufseherin Magdici aus dem Gefängnis Limmattal geflüchtet. Die gemeinsame Flucht endete knapp sieben Wochen später in Italien.

Kiko bekam wegen Anstiftung zu Entweichenlassen von Gefangenen eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten aufgebrummt. Magdici stand wegen der Flucht bereits am 24. Januar vor dem Bezirksgericht Zürich. Die 33-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten bedingt verurteilt. (nag)