Rosetta stürzt heute ab

Die europäische Kometensonde Rosetta ist zu ihrer finalen Mission aufgebrochen: Nach Angaben der Europäischen Weltraumagentur ESA machte sich Rosetta am Donnerstag auf den Weg zum Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko.

«Nächster Halt #67P!», schrieb die Agentur im Kurznachrichtendienst Twitter. Demnach begann die Mission planmässig. Die Raumsonde soll am Freitag gegen Mittag kontrolliert auf dem Kometen aufprallen, der kurz Tschuri genannt wird.

Earlier today...@Rosetta_OSIRIS wide-angle camera got this lovely view of #67P from 22.9 km. Tomorrow #CometLanding! https://t.co/4yO2WoesP0 pic.twitter.com/dHiyh0knVc