Das ist das teuerste Kriegsschiff der Welt

19 Monate später als geplant habe das wohl teuerste Kriegsschiff der Welt den Hafen von Newport News im US-Bundesstaat Virginia für Probefahrten verlassen, meldet Welt.de. Der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford gehöre zur neusten Generation von Flugzeugträgern des amerikanischen Militärs, schreibt das deutsche Newsportal weiter. «Rund 13 Milliarden Dollar kostete der neu entwickelte Träger. In den folgenden Tagen sollen die Schiffssysteme umfassend getestet werden.»

Die technischen Daten des Kriegsschiffs sind in der Tat imposant. 333 Meter Länge, eine Verdrängung von 90'000 Tonnen, Raum und Platz für 4500 Personen sowie mehr als 75 Kampfjets – das Prunkstück der US-Marine verdient das Prädikat «gigantisch». «Dazu wartet das Schiff mit einer innovativen technischen Ausstattung auf: Statt wie bislang üblich mit einem Dampfkatapult werden Kampfjets mit einem elektromagnetischen Katapult in die Luft befördert. Eine Technik, die auch in Achterbahnen Verwendung findet», ergänzt Welt.de.

Teurer als budgetiert

Eigentlich hätte die USS Gerald R. Ford schon vor rund zwei Jahren fertig sein sollen. Technische Probleme verzögerten die Fertigstellung des Ozean-Riesen. Auch die Ausgaben haben sich in die Höhe geschraubt: Über zwei Milliarden US-Dollar mehr als geplant hat das Kriegsschiff schliesslich gekostet. (fal)