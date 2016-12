Chinesen bauen Titanic nach

Vor über einem Jahrhundert sank der wohl berühmteste Luxusliner der Welt. Die Titanic wurde auch «das Schiff der Träume» genannt. Nun will Peter Mandelson, Top-Politiker der Labour Party, den Traum wieder zum Leben erwecken. Wie der «Guardian» schreibt, lancierte er ein Projekt, bei dem das Schiff für umgerechnet rund 145 Millionen Dollar nachgebaut wird.

Im Dorf Daying, das in der chinesischen Provinz Sichuan liegt, wird die Titanic nachgestellt. Das 269 Meter lange Schiff bildet das Herzstück eines Touristenressorts, das etwa 115 Kilometer östlich der Hauptstadt Chengdu gebaut wird.

The keel of #NewTitanic, a 1:1 remake of the original, is being laid in Sichuan. pic.twitter.com/AqdIA0gf6j