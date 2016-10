Wer erhält den Medizin-Nobelpreis?

Es ist der Traum vieler Wissenschaftler: Heute wird bekanntgegeben, wer den diesjährigen Nobelpreis für Medizin erhält. Bei Bernerzeitung.ch/Newsnet können Sie die Preisverleihung in Stockholm im Live-Stream verfolgen.

Die Bekanntgabe am Montag bildet den Auftakt zu der Woche, in der die meisten Gewinner der diesjährigen Nobelpreise verkündet werden. Am Dienstag und Mittwoch werden die Preisträger für Physik und Chemie bekanntgegeben und am Freitag dann der Friedensnobelpreisträger enthüllt.

Auszeichnungen für Wirtschaft und Literatur

Der Nobelpreis für Medizin ist mit acht Millionen Schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert und wird am 10. Dezember in Stockholm überreicht. Der Ire Campbell und der Japaner Omura waren 2015 für ihre Entdeckungen einer neuartigen Behandlung gegen Infektionen ausgezeichnet worden, die durch Spulwürmer ausgelöst werden. Die Chinesin Youyou Tu erhielt den begehrten Preis für ihre Entdeckung einer neuen Behandlungsmethode gegen Malaria.

Am 10. Oktober wird bekanntgegeben, wer den Preis für Wirtschaftswissenschaften bekommt, der formal nicht als Nobelpreis gilt. Am 13. Oktober wird dann noch der Literaturnobelpreisträger benannt. Normalerweise wird der Gewinner in dieser Kategorie in der gleichen Woche wie die der anderen Nobelpreise mitgeteilt. (jdr/sda)