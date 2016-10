Wenn Medis nicht mehr wirken

Es wird erzählt, die Entdeckung des Penizillins sei der Schlampigkeit des schottischen Bakteriologen Alexander Fleming zu verdanken. Dieser nämlich verreiste in die Ferien, ohne eine Laborschale mit Bakterienkulturen zu reinigen.

Als Fleming zurückkehrte, stellte er fest, dass sich in der Schale ein Schimmelpilz ausgebreitet hatte und dass rund um diesen Pilz namens Penicillinum notatum die Bakterien verschwunden waren. Das war im September 1928.

Stumpf gewordene Waffe

Erst rund zehn Jahre später stellte die Medizin fest, was für ein Wundermittel hier entdeckt worden war. Für seine Arbeit erhielt Fleming 1945 den Nobelpreis. Bereits in seiner Rede zur Preisverleihung warnte der Wissenschafter jedoch: «Die Zeit wird kommen, in der Penizillin von jedermann gekauft werden kann. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Unwissende das Penizillin in zu niedrigen Dosen verwendet. Indem er die Mikroben nicht tödlichen Dosen aussetzt, macht er sie resistent.»

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und seinen vielen Verletzten verlagerte sich die Antibiotikaforschung in die USA und nahm dort einen rasanten Verlauf. Bis in die 1970er-Jahre wurden, insbesondere in der tropischen Pflanzenwelt, weitere, bis heute verwendete antibiotische Substanzen entdeckt. Die Euphorie war gross, denn bislang hatten – heute gut heilbare – Krankheiten wie Lungenentzündung, Scharlach oder einfache Wundinfektionen in vielen Fällen zum Tod der Betroffenen geführt.

Die Bezeichnung «Wundermittel» scheint auch aus heutiger Sicht nicht übertrieben: Jede und jeder hat wohl schon erlebt, wie eine akute Erkrankung mit einer Antibiotikabehandlung innert weniger Tage wieder abgeklungen ist. Gerade darin liegt jedoch eine Gefahr: Sobald es nicht mehr schmerzt, wird das Medikament entgegen der medizinischen Verordnung abgesetzt, in der Meinung, man habe es nicht mehr ­nötig.

In der Meinung, ein Antibiotikum helfe schnell gegen alles und jedes, werden diese ­Medikamente oft auch dort ­eingesetzt, wo sie gar nicht nötig wären.



Die bloss «halb toten» Bakterien lachen sich aber ins Fäustchen, erholen und vermehren sich sehr schnell, haben sich an das Antibiotikum gewöhnt, und wenn der nächste Krankheitsschub kommt, ist die Arznei nicht mehr wirksam.

Aber auch das Umgekehrte ist der Fall, und das vielleicht noch häufiger: In der Meinung, ein Antibiotikum helfe schnell gegen alles und jedes, werden diese Medikamente oft auch dort eingesetzt, wo sie gar nicht nötig wären: bei leichten Erkältungen zum Beispiel, oder bei viralen Infekten, bei denen Antibiotika überhaupt nichts nützen.

Weil Antibiotika nur auf Rezept erhältlich sind, müssen sich in diesem Zusammenhang auch ge­wisse Ärztinnen und Ärzte Kritik gefallen lassen (siehe auch Infobox).

Tiermedizin mitschuldig

Nicht ungeschoren kommt ferner die Industrie davon: «Seit den 1980er-Jahren nämlich wurden die Forschungsanstrengungen zurückgefahren, da die aufwendige Suche nach Alternativen nicht genügend rentabel schien», so Marianne Blatter, Leitende Ärztin am Berner Tiefenauspital, Fachärztin für innere Medizin und Infektiologie.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor sei schliesslich in der Tierzucht zu finden: Dem Vieh und dem Geflügel würden Antibiotika als «Wachstumsförderer» verabreicht, um die Tiere vorbeugend gegen Krankheiten zu schützen. Folge: Die Medikamente werden anschliessend durch das verzehrte Fleisch vom Menschen aufgenommen.

Vor allem in Spitälern ist die zunehmende Antibiotikaresistenz ein grosses Problem: Für einen gesunden Menschen sind die meisten der schädlichen Bakterien ungefährlich. Dies kann sich jedoch ändern, wenn sich der oder die Betreffende verletzt oder krank wird.

«Die meisten Spitalinfektionen», so die Ärztin Marianne Blatter, «entstehen durch Bakterien, die der Patient, die Patientin selber in die Klinik getragen hat.»Marianne Blatter, Ärztin

Durch eine offene Wunde oder aufgrund des geschwächten Immunsystems können die bisher ungefährlichen Bakterien in den Körper eindringen und dort Schaden anrichten. «Die meisten Spitalinfektionen», so die Ärztin Marianne Blatter, «entstehen durch Bakterien, die der Patient, die Patientin selber in die Klinik getragen hat.»

Im Spital müssen im Notfall manchmal sofort Antibiotika eingesetzt werden, ohne dass die Zeit vorhanden wäre, das genau richtige Medikament zu bestimmen. Die für die Spitalhygiene verantwortlichen Fachleute haben deshalb begonnen, sich untereinander zu vernetzen, sodass die neusten Informationen schnell abrufbar sind.

Dazu wurden Institutionen geschaffen wie das Schweizerische Zentrum für Antibiotikaresistenzen Anresis oder die Swissnoso, die sich der Reduktion von nosokomialen (im Spital erworbenen) Infektionen und multiresistenten Keimen widmet.

«Reale Bedrohung»

Inzwischen wurde das Problem auch von der Politik erkannt: In der Schweiz hat der Bundesrat Ende 2015 seine «Strategie ­Antibiotikaresistenzen» publiziert, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt seit längerem vor einer Ära, in der die gleichen Verhältnisse herrschen könnten wie vor der Ent­deckung der ersten Antibiotika: «Der Rückfall in eine solche Ära ist ­keineswegs ein apokalyp­tisches Hirngespinst, sondern eine sehr reale Bedrohung für das 21. Jahrhundert», sagte Keiji Fukuda, Generaldirektor für Gesundheitssicherheit bei der Welt­gesund­heitsorganisation WHO.

(Berner Zeitung)