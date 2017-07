Mit dem Computermesser gegen Tumore

Cyberknife

Auch für andere Krebsarten Die neuartige Hochpräzisionsbestrahlung mit dem Cyber­knife-System wird nicht nur bei Prostatakrebs angewendet. Sie kann zur Behandlung von gut- und bösartigen Tumoren an allen Stellen des Körpers eingesetzt werden: im Gehirn, in der Wirbelsäule, in der Lunge oder der Leber. So hat das Berner Inselspital seit Mai 2014 rund 500 Patientinnen und Patienten mit der Hochpräzisions­bestrahlung therapiert.



Spitzenreiter sind Tumoren in Gehirn und Rückenmark (366 Fälle), gefolgt von urologischen Tumoren wie der Prostata (30) und Lungentumoren (18). Gerade bei Letzteren hat sich das Cyberknife bewährt: Es passt die Bestrahlung fortlaufend an das sich durchs Atmen bewegende Organ an (was die herkömmlichen Geräte nicht können).



Daniel M. Aebersold, Vorsteher des Tumorzentrums am Inselspital: «Mit der neuen Möglichkeit, Tumoren derart hochpräzise zu bestrahlen, hat sich unser Behandlungsspektrum deutlich erweitert.»



Neben dem Inselspital gibt es in der Schweiz nur noch zwei Spitäler, die über ein Cyberknife-System verfügen: die Klinik Hirslanden in Zürich und das Centre Hospitalier Universitaire Vaudois in Lausanne. sae