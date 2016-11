Mit Schoggi gegen den Klimawandel

Durch eine bewusste Ernährung kann jeder dazu beitragen, seinen sogenannten CO2-Fussabdruck klein zu halten. Ein Verhalten, das helfen soll, den Klimawandel zu bremsen. Gängige Faustregel: Fleisch ist schlecht, lokales Gemüse gut.

Doch manch vermeintlich kulinarische Umweltsünde könnte der Atmosphäre weniger schaden als bisher vermutet. Das haben Wissenschaftler in den USA herausgefunden, wie die BBC berichtet.

Kalorientabellen und Klimastatistiken

Der CO2-Fussabdruck gibt die Menge produzierten Kohlendioxids pro 100 Gramm genussfertiger Nahrung an. Während Früchte und Gemüse nach dieser Rechnung eine gute Ökobilanz aufweisen, gelten Fleisch und Milchprodukte als wahre Kohlendioxid-Bomben und somit Klimakiller.

Was Statistiken wie diese jedoch aussen vor lassen, ist eine Art Sattmacher-Faktor der jeweiligen Lebensmittel. Denn unseren Energiebedarf decken nicht alle Produkte gleich gut. So haben 100 Gramm Vollfett-Käse eben ein Vielfaches des Kaloriengehalts von 100 Gramm grünem Salat. Es kommt also auf die verzehrten Mengen an.

Mehr Schokolade, weniger Gemüse-Sticks?

Statt der Menge produzierten Kohlendioxids pro 100 Gramm Nahrung berechneten Forscher der University of Washington jetzt, wie viel Gramm Kohlendioxid ein Lebensmittel pro 100 Kalorien produziert.

Das Ergebnis der Wissenschaftler aus dem US-Bundesstaat Seattle sehen Sie in der Bildstrecke – die herkömmliche Klima-Pyramide stellt ihre neue Betrachtungsweise jedenfalls auf den Kopf. Kuchen oder Schokolade haben etwa auf einmal einen deutlich kleineren CO2-Fussabdruck als zum Beispiel Dosen-Gemüse.

Wer sich jetzt auf hemmungslose süsse Schlemmgelage an Weihnachten freut, dem sei ein anderer Rat der Forscher ans Herz gelegt: Was fürs Klima weniger schlimm sein könnte als gedacht, ist für die Gesundheit genauso schlecht wie immer.-

(jdr)