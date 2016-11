Da bleibt kein Auge trocken

Ab und zu geht Cornelia Gfeller in die Augenmassage. Augenmassage? Was wie der letzte Schrei aus einer Schönheitsfarm klingt, ist die neuste Behandlungsform in der Thuner Augenklinik Hohmad. Denn Cornelia Gfeller will sich nicht etwa die Lider straffen lassen – sie hat ein medizinisches Problem: Die 50-jährige Patientin aus Unterlangenegg leidet unter trockenen Augen.

Es war vor ein, zwei Jahren, als die Sekretärin morgens immer öfter mit Augenbeschwerden aufwachte. «Das fühlte sich an, als ob ich Sand in den Augen hätte», berichtet sie. Auch tagsüber tränten und brannten die Augen zunehmend. Die Oberländerin suchte eine Apotheke auf, wo man ihr Befeuchtungstropfen empfahl. Als die nicht helfen wollten, wandte sie sich an die Augen­klinik Hohmad in Thun.

Die richtige Adresse, wie sich bald herausstellen sollte. Eine genaue Abklärung ergab: Cornelia Gfeller leidet unter trockenen Augen. Ein Phänomen, das Augenärzte heute immer häufiger diagnostizieren. Die Ursache dafür orten sie vor allem in der Digitalisierung.

«Durch das ständige Starren auf den Bildschirm können viele Leute nicht mehr richtig blinzeln», erklärt Andreas Wild, Chefarzt Augenklinik Hohmad Thun. Bild: Christian Pfander

«Durch das ständige Starren auf den Bildschirm oder das Smartphone können viele Leute gar nicht mehr richtig blinzeln», erklärt Andreas Wild (45), Chefarzt der Augenklinik Hohmad. «Das wäre aber wichtig für die Bildung von Tränenflüssigkeit.» Dazu komme, gerade jetzt im Herbst/Winter, der häufige Aufenthalt in geheizten und trockenen Räumen.

Schon jeder Fünfte betroffen

Beide Risikofaktoren treffen bei Cornelia Gfeller zu. Als Sekretärin in einem Spital sitzt sie praktisch den ganzen Tag am Computer. Und den Grossteil des Tages verbringt sie drinnen. Wer sich hingegen draussen aufhält, profitiert von feuchter Luft und blinzelt erst noch automatisch häufiger – und blinzeln wiederum ist essenziell für die Augen.

Das Krankheitsbild der trockenen Augen gab es zwar schon immer. Aber es war selten, und wenn jemand darunter litt, waren es ­zumeist ältere Menschen, weil im Alter die Produktion der Tränenflüssigkeit abnimmt. Doch inzwischen gehen Experten davon aus, dass heute bereits 20 Prozent der Bevölkerung unter trockenen Augen leiden – Tendenz steigend.

20 Prozent der Bevölkerung leiden heute bereits unter trockenen Augen – Tendenz steigend.



Nun sind trockene Augen keine lebensgefährliche Krankheit. Aber ganz so harmlos, wie es sich anhört, ist das Phänomen auch nicht. Dazu muss man wissen: Eine zentrale Rolle bei der Bildung von Tränenflüssigkeit spielen die sogenannten Meibomdrüsen. Sie produzieren die fettige Komponente des Tränenfilms. Diese Lipidschicht sorgt dafür, dass der wässrige Teil der Tränen nicht verdunstet.

Bei neun von zehn Patienten mit trockenen Augen funktionieren diese Drüsen aber nicht mehr richtig oder sind sogar ganz verkümmert. Hinzu kommen oftmals mangelndes Blinzeln und unser heutiger Lebensstil, bei dem sich fast alles im Nahbereich und in geschlossenen Räumen abspielt, was das trockene Auge fördert.

Bisher hat man bei diesem Befund bloss die Symptome bekämpft – mit benetzenden Tropfen, Gels oder Salben. Doch neuerdings gibt es eine Behandlung, die bei der Ursache des Problems ansetzt. Mit einer Art Augenmassage und Wärme sollen der Tränenfluss verbessert und sogar die verstopften Meibomdrüsen wieder aktiviert werden.

Doch das sei nicht immer möglich, sagt Augenklinik-Chef Andreas Wild, der mit seinem Hohmad-Team zu den wenigen Anbietern dieser Therapie in der Schweiz gehört. «Manchmal ist es auch zu spät, und die Drüsen können nicht mehr gerettet werden.»

Bei Cornelia Gfeller war das zum Glück nicht der Fall. Viele ihrer Meibomdrüsen konnten wieder zum Leben erweckt werden, ihre Augen funktionieren heute wieder wie geschmiert. Und sie freut sich jedes Mal auf die Behandlung: «Die ist immer so entspannend», säuselt sie mit geschlossenen Augen.

Also doch ein bisschen Schönheitsfarm.

So lernen Sie wieder richtig blinzeln

Die Tränenflüssigkeit besteht aus einem wässrigen und einem fettigen Teil. In den meisten Fällen von trockenen Augen liegt die Ursache im fehlenden fettigen Teil: Die fettproduzierenden Drüsen sind verstopft oder verkümmert. Folge: Der wässrige Teil verdunstet, die Augen trocknen aus. Unbehandelt kann es zu Entzündungen und Hornhautschäden kommen.

Bilder: zvg

Neben der herkömmlichen Behandlung mit Tropfen gibt es neu eine Therapie, die den Tränenfluss wieder aktiviert (Lipi-Flow genannt). Der Therapie muss eine genaue Diagnose (Lipi-View) vorausgehen. Die zweistufige Behandlung ist in den USA bereits zugelassen. In der Schweiz wird erst die Abklärung (Diagnose) von der Krankenkasse übernommen, nicht aber die Therapie. Damit es möglichst gar nicht so weit kommt, kann jeder mit den unten stehenden Übungen vorbeugen (mehrmals täglich). (Berner Zeitung)