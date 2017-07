Keiner kommt in Australien raus

Sich mit einem Tunnel durch die Erde graben – es ist eines der Gedankenspiele, die jedes Kind irgendwann mal hat. Tatsächlich haben viele Orte interessante Antipoden, die der Diercke Weltatlas auf seiner Antipoden-Internetseite als «die auf der Erdoberfläche gegenüberliegenden Punkte, die durch eine gerade Linie durch den Erdmittelpunkt miteinander verbunden werden», beschreibt.

Australiens Antipoden liegen alle im Meer

Ein weit verbreiteter Irrtum ist jedoch, dass man in Australien endet, wenn man in Europa anfangen würde zu graben. Denn Australien ist der einzige Kontinent und die einzige grosse Landmasse, deren Antipoden vollkommen im Meer – und zwar im Atlantik – liegen, wobei «Tunnelgräber» von Melbourne und Canberra zumindest in der Nähe der portugiesischen Azoren enden würden.

Der frühere Glaube, dass es auf der Südhalbkugel ein logisches Gegengewicht zur Landmasse im Norden geben müsse, trifft damit nicht hundertprozentig auf Australien zu, das 1770 schliesslich von dem Briten James Cook entdeckt und für die britische Krone beansprucht wurde.

Obwohl Australien mit seiner Fläche von rund 7,69 Millionen Quadratkilometern durchaus eine grosse Landmasse auf der Südhalbkugel hat und im Vergleich rund 21-mal grösser als Deutschland, 91-mal grösser als Österreich und 186-mal grösser als die Schweiz ist.

Tunnel zwischen Neuseeland und Spanien theoretisch möglich

Auch wenn die Mär vom Tunnel nach Australien nicht funktioniert, Nachbar Neuseeland kann sich trotz seiner nur knapp 270'000 Quadratkilometer Fläche einer ganzen Menge direkter Antipoden rühmen, wie die Internetseite Antipodesmap zeigt.

So könnte man sich rein theoretisch von Christchurch bis nach A Coruña in Spanien graben, von dem winzigen Örtchen Weber (Neuseeland) nach Madrid, von der neuseeländischen Hauptstadt Wellington bis ins spanische Alaejos, von Nelson auf der Nordinsel nach Portugal und von Whangarei ganz im Norden Neuseelands nach Tangier in Marokko. Auch Neuseelands grösste Stadt Auckland ist fast ein Antipode der spanischen Städte Sevilla und Malaga.

Fall würde lange dauern

Ein weiteres Land, das relativ erfolgreich einen Tunnel bauen könnte, wäre übrigens China. Doch würden die Chinesen weder in Europa noch in den USA herauskommen, wie im Volksmund gerne behauptet wird, sondern in Südamerika.

Von Hongkong würde der Weg nach La Quiaca in Argentinien führen, von Shanghai in die Nähe von Buenos Aires und von Peking aus würde man nicht unweit von Bahia Blanca in Argentinien enden. Wer übrigens von New York aus buddeln würde, der würde im weiten Meer vor der Küste Australiens enden – weit weg vom Land. Und auch Münchner und Berner wären wenig erfolgreich. Sie würden tief im Pazifik vor Neuseeland landen.

Laut Antipodesmap gibt es bisher keine Nonstop-Flüge zwischen zwei Antipoden-Städten. 2015 hat sich ein kanadischer Wissenschaftler jedoch die Mühe gemacht, auszurechnen, wie lange ein Mensch durch so einen theoretischen Tunnel durch die Erde fallen würde, um auf der anderen Seite der Erde wieder zum Vorschein zu kommen. Die komplexe Rechnung wurde im «American Journal of Physics» veröffentlicht und das Ergebnis mit 38 Minuten angegeben. (Berner Zeitung)