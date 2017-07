VW ruft in der Schweiz 22'000 Autos zurück

In der Schweiz müssen Autos der Marken VW, Audi und Skoda wegen Problemen mit den Bremsen zurückgerufen werden. Während hierzulande 22'000 Modelle betroffen sind, müssen in Deutschland 385'000 Autos zurück in die Werkstatt. Ein Software-Update soll das Problem lösen, so der «Blick».

Wie die Zeitung berichtet, sind die Modelle VW Golf, Jetta, Audi A3 und Skoda Octavia mit Jahrgang 2008 und 2009 betroffen. Probleme mit dem ABS (Antiblockiersystem) seien der Grund für den Rückruf. Die Stabilisierungsfunktion soll bei starken Manövern wie Vollbremsungen nicht mehr gewährleistet werden. Amag-Sprecher Dino Graf versichert der Zeitung, dass sie die Besitzer eines betroffenen Fahrzeugs ab dem 17. Juli kontaktieren werden. (sep)