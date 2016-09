Trotz Behrings Verurteilung bleibt Handlungsbedarf

Geschlagene zwölf Jahre hat die Bundesanwaltschaft für die ­Ermittlungen im Fall Dieter ­Behring gebraucht. Ein Teil der Taten des wohl grössten Betrügers in der Schweizer Geschichte ist bereits verjährt. Sowohl die unglaublich lange Dauer wie das ­Verjährenlassen gewisser Taten sorgen dafür, dass man den Strafermittlern des Bundes nur ein miserables Zeugnis ausstellen kann.

Diese Sachverhalte hat ­am Freitag auch Daniel Kipfer, der Präsident des Bundesstrafgerichts, kritisiert. Dass ein Verfahren so lange dauert, ist für den Angeklagten, aber vor allem für die Opfer nicht zumutbar.

Immerhin hat das Urteil des Bundesstrafgerichts gegen Behring eines gezeigt: Die Schweizer Justiz kapituliert vor extrem komplexen Betrugsfällen letztlich doch nicht gänzlich. Dass das ­Gericht den selbst ernannten Börsen­zauberer nun zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt hat, zeigt, dass die Anklageschrift entgegen den Behauptungen von Behrings Anwälten eben doch brauchbar war.

Und es zeigt, dass die ­Ermittler des Bundes eben auch in ­diesem schwierigen Fall letztlich brauchbare Arbeit geliefert haben. Unter dem Strich hat Gerichts­präsident Daniel Kipfer der ­Bundesanwaltschaft bei der Urteils­begründung denn auch ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Behrings Verteidiger hatten die Bundesanwaltschaft während des Prozesses ­desavouiert, wo immer sie konnten. Sie warfen ihr vor, den Rechtsstaat mit Füssen zu treten. Die Bundesanwaltschaft habe Behring eine adäquate Verteidigung verwehrt. Und sie habe ihn zum Sündenbock gestempelt, indem sie die Ermittlungen gegen zehn Mitbeschuldigte einfach eingestellt habe, nur um die Übersicht im Verfahren nicht gänzlich zu verlieren.

Fokussierungsstrategie nennt dies die Bundesanwaltschaft. Die Verteidiger bezichtigten Bundesanwalt Michael Lauber gar der Lüge. Und sie verlangten ein strafrechtliches Verfahren gegen ihn. Man konnte nach den tagelangen verbalen Bombardements der Verteidiger den Eindruck gewinnen, die ­Ermittler des Bundes operierten jenseits der Gesetze, um so ­ihre Unfähigkeit wettzumachen. Doch das Gericht stellte nun auch hier klar: Die Bundesanwaltschaft hat rechtsstaatlich sauber gearbeitet.

Trotzdem müssen die Bundesanwaltschaft und die Politik Lehren aus dem Fall ­ziehen. Denn der Finanzplatz Schweiz ist ein fruchtbarer Acker für derartige Weisskragenkriminalität. Es wird weitere ähnlich grosse und ähnlich komplexe ­Betrugsfälle geben. Damit die Schweiz glaubwürdig bleibt, braucht sie einen gut funktionierenden Apparat, um solche Fälle schnell und effizient aufzuklären und einem Gericht zuzuführen.

Selbst solch komplexe Verfahren dürfen nie länger als vier bis maximal sechs Jahre dauern. Und es darf nie der Eindruck entstehen, die Ermittler seien diesen Betrügern nicht gewachsen. Ein solches Signal ist fatal.

Die USA hatten 2008 den Fall Bernhard Madoff. Madoff war ein ähnlicher Betrüger wie Behring. Sein Schneeballsystem war allerdings noch viel grösser und komplexer. Den US-Ermittlern ist es gelungen, Madoff innert eines Jahres den Prozess zu machen. Behörden und Politiker in der Schweiz müssen nach dem Fall Behring analysieren, warum Ermittlungen in grossen Wirtschafts­fällen in der Schweiz regelmässig vier mal so lang dauern und warum komplexe ­Fälle die Justiz regelmässig an die ­Grenzen treiben. Einfache Antworten gibt es nicht. (Berner Zeitung)