Postauto hat neu ein Cabriolet

Nach über 40 Jahren nimmt Postauto erstmals wieder ein Cabriolet in Betrieb. Das acht Meter lange Postauto mit ausfahrbarem Verdeck bietet 20 Personen Platz und ist ausgestattet wie ein Reisecar – inklusive Kühlschrank. Das Cabrio soll das rollende Symbol für die neue Partnerschaft zwischen Postauto und den Schweizer Wanderwegen sein, die heute in Chur lanciert wurde, erklärt Postauto in einer Medienmitteilung.

Ab den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts waren Postautos ohne Verdeck auf den Freizeitlinien gang und gäbe. Das erste war der Car alpin von Saurer, der die Ausflügler ab 1919 über den Simplon und von Reichenau nach Flims transportierte. Das heute präsentierte Fahrzeug ist das erste Postauto-Cabriolet seit 1976.

Vor allem für Extrafahrten in Graubünden

Vorerst bleibt es bei dem einen Cabriolet. Doch der Kanton Graubünden prüft, ob er in den nächsten Jahren solche verdecklosen Postautos auch im Linienverkehr einsetzen will.

Das Cabrio wird vor allem für Extrafahrten im Kanton Graubünden unterwegs sein, kann aber auch in anderen Regionen für Gruppenfahrten gebucht werden. Im Rahmen der Partnerschaft wird unter anderem eine Wanderung mit Moderator Marco Fritsche auf dem Programm stehen.

(mch)