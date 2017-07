Perfekter Zuckerersatz gesucht

Jeder weiss es eigentlich: Der ­raffinierte Zucker ist nicht ­besonders gesund. Er enthält ­viele Kalorien und kaum wertvolle ­Inhaltsstoffe. Einen geeigneten Ersatzstoff zu finden, haben sich deshalb Lebensmittelkonzerne weltweit zum Ziel gesetzt.

Die börsenkotierte Firma Evolva aus Reinach BL ist überzeugt, dass ihre Suche erfolgreich war: «Eversweet ermöglicht den lang ersehnten vollständigen Zuckerersatz», kündigt Evolva-Sprecher Paul Verbraeken auf Anfrage ­dieser Zeitung an. Die Firma bringt im Jahr 2018 ihr auf der südamerikanischen Stevia­pflanze basiertes Süssungsmittel in den Vereinigten Staaten auf den Markt. Evolva stellt Zutaten im Bereich ­Gesundheit, Ernährung und Wellness her.

Evolva mischt den Zuckermarkt auf

Stevia ist rund 250-mal süsser als Zucker – im Vergleich zum ­Zucker aber kalorienfrei. Um den Süssstoff herzustellen, werden die im Steviablatt vorhandenen Komponenten, die sogenannten Steviolglykoside, extrahiert. Die derzeit erhältlichen Steviaprodukte enthalten nur eine Komponente: Reb A.

Das wohl bekannteste Produkt auf dem Markt mit Steviaextrakten ist das grüne Coca-Cola Life. Bis jetzt konnten die verfügbaren Produkte nicht vollends überzeugen. Das Problem beim aktuell verwendeten Steviaextrakt liegt vor allem im Geschmack: Bei höherer Konzentration ist Stevia bitter im ­Abgang. Um nachzuhelfen, mischen Produzenten den Produkten ­zusätzlich Zucker bei.

Evolva ist sich sicher, mit ihrem Produkt das Geschmacksproblem um die Steviasüsse ­gelöst zu haben: «Es ist der erste Steviasüssstoff, der ein kalorienfreies Getränk erlaubt, ­ohne dass Abstriche beim Geschmack gemacht werden müssen», erklärt Verbraeken. Eversweet werde durch ein patentiertes Fermen­tationsverfahren produziert, sodass es in grossen Mengen hergestellt werden könne, was bei anderen natürlichen Süssstoffen oft schwierig sei.

Eversweet enthält zwei Steviakomponenten – Reb D und Reb M. «Diese weisen nicht die Geschmacksprobleme auf wie die aktuell erhältlichen Steviaextrakte, selbst wenn man sie in hohen Dosen verwendet», ­ergänzt Verbraeken.

Bei der Produktion und der Vermarktung ihres Produkts konnte Evolva den amerikanischen Partner Cargill für sich gewinnen; eines der weltweit grössten Familienunternehmen, das Produkte im Bereich Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Finanzen und in der technischen Industrie bereitstellt. Bereits jetzt beliefert Cargill Coca-Cola und Pepsi.

«Ever­sweet wird Nahrungsmittel- und Getränkefirmen zur Verfügung stehen, welche Kalorien in ihren Produkten drastisch reduzieren möchten. Die Kosten werden vergleichbar sein mit ­denen bereits verwendeter Süss­stoffe», fügt Verbraeken an. Evolva will mit ihrem Produkt noch in weitere Märkte vordringen. Wo und wann ein weiterer Markteintritt geplant ist, will Verbraeken nicht verraten.

Weltweit leben mehr Fettleibige als Unterernährte

Die Lancierung von Eversweet fällt in ein günstiges Zeitfenster. Gesunde Ernährung, die grassierende Fettleibigkeit und der angestiegene Zuckerkonsum sind in den letzten Jahren stark ins Zen­trum gerückt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit leben weltweit mehr fettleibige Menschen als Untergewichtige. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mehr als 2,1 Milliarden Menschen oder rund 30 Prozent der Weltbevölkerung übergewichtig.

Um den Zuckerkonsum einzuschränken, haben verschiedene Länder wie zum Beispiel Mexiko, Frankreich, Finnland oder Chile zu restriktiven Massnahmen ­gegriffen und Zuckersteuern eingeführt. Während sich in Irland die Süssgetränkelobby gegen Pläne der Regierung, den Zuckerkonsum einzuschränken, auflehnt, führt Grossbritannien 2018 eine Limonadensteuer ein.

Zuckersteuer bei Schweizern noch nicht mehrheitsfähig

Auch die Schweiz zieht nach und will den Zuckerkonsum dämpfen. Zwar ist eine Zuckersteuer beim Schweizer Stimmvolk weiterhin nicht mehrheitsfähig. Gemäss einer neuen Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern sprechen sich ­67 Prozent eher dagegen aus, während 30 Prozent eine Zuckersteuer eher befürworten. Das Ja-Lager gewinnt aber leicht an Zustimmung gemäss dieser Umfrage. Insbesondere im Vergleich zum letzten Jahr ist der Anstieg deutlich.

In den Augen der Stimmberechtigten ist die Eigenverantwortung der wichtigste Wert. Die Aufgabe der Branche ist es hingegen, ein breites und vielfältiges Angebot an Produkten zur Verfügung zu stellen sowie Transparenz über die Produktion und die Zutaten zu schaffen. Die aktuell intensiver geführte Debatte macht sich bei der Meinungsbildung bemerkbar. Vor allem in der ­Romandie werden bereits konkrete politische Vorschläge für eine Zuckersteuer oder eine obligatorische Zahnpflegeversicherung diskutiert.

Deutlich mehr Zucker in Schweizer Fertigprodukten

Angeheizt wurde die Debatte besonders 2015: Gemeinsam mit Schweizer Lebensmittelproduzenten hat Bundesrat Alain ­Berset 2015 die Erklärung von Mailand unterschrieben mit dem Ziel, den Zuckergehalt in ­Joghurts und Frühstücksflocken bis Ende 2018 schrittweise zu ­reduzieren. «Wir haben in der Schweiz in den Fertigmahlzeiten viel Zucker, deutlich mehr als in Nachbarländern. Das verursacht riesige gesundheitliche Probleme», erklärte der Gesundheitsminister.

Diverse Wissenschaftler ­haben in Langzeitstudien ­wiederholt die negativen Auswirkungen von Zucker auf unsere Gesundheit aufgezeigt. Einer der grössten Gegner der Zuckerlobby ist der US-Kinderarzt und Professor für Neuroendokrinologie Robert H. Lustig. Über 16 Jahre lang hat er Fettleibigkeit bei ­Kindern behandelt und die Auswirkungen von Zucker in seinen Langzeitstudien analysiert.

Für ihn steht fest: «Wir müssen Zucker nicht verbannen. Aber die Lebensmittelindustrie darf keine Carte blanche erhalten. Sie dürfen Geld verdienen, aber sie dürfen nicht Geld verdienen, indem sie Menschen krank machen.» In der Schweiz liegt der jährliche Pro-Kopf-Zucker-Konsum bei rund 45 Kilo, was ungefähr 31 Zuckerwürfeln pro Tag entspricht.

Lebensmittelgiganten reduzieren Zuckergehalt

Der gestiegene Druck auf die Lebensmittel- und Getränkebranche zwingt die Hersteller zum Umdenken. Der weltgrösste Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé reagiert auf die veränderte Ausgangslage im Markt und verspricht, den Zuckergehalt in seinen Produkten zu reduzieren. Im ersten Halbjahr 2018 will der Nahrungsmittelriese Schokolade mit 50 bis 60 Prozent weniger ­Zucker auf den Markt bringen.

Er lanciert, gemäss eigenen Angaben, 2018 einen neuen Zucker mit einer anderen Zellstruktur, welcher die Fähigkeiten von Zucker imitieren kann: zum Beispiel punkto Knusprigkeit, Farbe und Konservierfähigkeit.

Dank der Neuentdeckung soll Nestlés Schokolade so süss wie gewohnt schmecken, aber viel weniger Zucker enthalten. Auch Coca-Cola will den Zuckeranteil seines Sortiments bis zum Jahr 2020 um 10 Prozent senken, wie das Unternehmen ­Anfang Juli bekannt gab.

Für Guido Stäger hingegen geht die gesellschaftspolitische Diskussion rund um den Zucker in die falsche Richtung. Der Chef der Schweizer Zucker AG – sie betreibt die beiden Zuckerfabriken in Aarberg und Frauenfeld – hält wenig von ­Zuckersteuern und Verboten: «Die Debatte läuft ­völlig falsch, Zucker ist ein Energiespender wie Fett und die anderen Kohlenhydrate.

Mehr oder weniger ­Zucker wird gar nichts ändern, wenn die Gesamtbilanz an Kalorien nicht stimmt. Wenn alles nur noch halb so süss ist, macht es keinen Spass mehr», verteidigt Stäger sein Produkt. Das Unternehmen produziert zwei Drittel des Schweizer ­Zuckerbedarfs.

Ein lukrativer und hart umkämpfter Markt

Da Zucker mittlerweile in vielen Alltagsprodukten enthalten ist, birgt der süsse Markt ein ­enormes Potenzial für Ersatzstoffe und ist hart umkämpft. ­Davon lassen sich kleinere ­Firmen wie Evolva nicht einschüchtern: «Wir haben nie geglaubt, dass wir allein in diesem riesigen Markt sein würden.

­Natürlich gibt es Konkurrenz, aber der Markt ist gross genug für mehrere Angebote», bekräftigt Verbraeken. Er ist sich sicher, dass ­­E­versweet überzeugende Eigenschaften hat, um den an­gestrebten Marktanteil zu er­reichen. (Berner Zeitung)