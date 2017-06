Nun werden nur noch Schweizer geschröpft

Der Preisvergleich

Während in der EU und im EWR am 15. Juni die Roaminggebühren abgeschafft werden, zahlen Schweizer diese Zusatzgebühren im Ausland weiter. Ohne Pauschalabos ist für hiesige Kunden die Benutzung des Handys in der EU und im EWR bei der Swisscom am günstigsten.



Wie eine exklusive Berechnung des Internetvergleichsdienstes Verivox auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA zeigt, zahlt ein Wenignutzer bei der Swisscom 16 Franken. Dicht dahinter folgt Salt mit 18 Franken vor Sunrise mit 24 Franken.



Für die Berechnung wurde ­angenommen, dass der Wenignutzer aus der Schweiz während 14 Tagen in der EU oder im EWR den Ferien ist.



Dabei telefoniert er insgesamt dreimal während je 2,5 Minuten und wird dreimal angerufen (ebenfalls je 2,5 Minuten). Insgesamt überträgt er 100 MB Daten. Optionen und Pakete wurden berücksichtigt.



Bei den Vielnutzern liegt ebenfalls das halbstaatliche Telecomunternehmer Swisscom mit 51 Franken an der Spitze. Dicht aufeinander folgen Salt (56 Franken) und Sunrise (57 Franken).



Der Vielnutzer ist ebenfalls während 14 Tagen in den Ferien. Dabei telefoniert er insgesamt zehnmal während je 2,5 Minuten und wird zehnmal angerufen (ebenfalls je 2,5 Minuten). Insgesamt überträgt er 500 MB Daten, gleichmässig verteilt.



Allerdings hätten bei der Swisscom viele Kunden ein Abo, in dem Roamingdienstleistungen enthalten seien, erklärte Veri­vox-Telecomexperte Ralf Beyeler: «Auch bei Sunrise und Salt gibt es entsprechende ­Angebote, diese sind jedoch viel weniger verbreitet.» Der Swisscom-Roamingverantwortliche Jérôme Wingeier erklärte: «Ein Grossteil unserer Kunden zahlt heute keine Roaming­gebühren mehr.»