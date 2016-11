Generali erwägt Abbau von 8000 Stellen – 100 in Nyon

Der italienische Versicherungskonzern Generali denkt Insiderinformationen zufolge über einen weltweiten Abbau von bis zu 8000 Arbeitsplätzen nach. In Nyon VD könnten bis zu 100 Personen von dem Abbau betroffen sein.

Die Generali-Angestellten in Nyon wurden am Dienstagmorgen informiert. Sie kontaktierten daraufhin die Waadtländer Grossrätin Fabienne Freymond Cantone. Diese bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur sda eine entsprechende Meldung der Waadtländer Zeitung «La Côte». Sie hat dazu eine Interpellation im Grossrat eingereicht.

Investorentag am Mittwoch Generali Schweiz wollte sich dazu nicht äussern. Der Versicherer kommuniziere am Donnerstag, sagte ein Sprecher der sda. In der Schweiz beschäftigt Generali mehr als 2000 Personen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, Generali wolle ausserhalb Italiens bis zu 8000 Arbeitsplätze streichen. Dabei gehe es um Stellenstreichungen ausserhalb Italiens, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag.

Das Unternehmen hat für Mittwoch zu einem Investorentag geladen. Europas drittgrösster Versicherer beschäftigt insgesamt etwas mehr als 76'000 Mitarbeitende. Er erzielt den Grossteil seiner Einnahmen in Italien, Frankreich und Deutschland. (kko/sda)