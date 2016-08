Franz Julen wird neuer Valora-Präsident

Ende Jahr tritt Franz Julen als Chef von Intersport International ab. Der 57-Jährige hat das Unternehmen mit Sitz in Bern während 16 Jahren geführt.

Nun hat er bereits eine erste grössere Aufgabe in Sicht: Er übernimmt im nächsten Jahr das Verwaltungsratspräsidium der Kioskbetreibern Valora und folgt auf Rolando Benedick, der nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Julen gehört bereits jetzt dem Verwaltungsrat an.

Verlust von 28,8 Millionen Franken

Bei Valora warten grosse Herausforderungen auf Julen: Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr einen Verlust von 28,8 Millionen Franken. Der Grund dafür waren Abschreibungen auf der Division Trade, die Valora per Ende 2015 verkaufte hatte.

Das Unternehmen, zu dem auch Brezelkönig mit Filialen in der Schweiz und Deutschland gehört, will sich im Retailgeschäft künftig auf das Food- und Dienstleistungsangebot für den Konsumenten konzentrieren. Im laufenden Jahr will das Unternehmen die internationale Expansion – namentlich mit Brezelkönig – weiter vorantreiben.

Mann mit Expansions-Drang

Mit dem Thema internationale Expansion hat Julen eine grosse Erfahrung: Als er vor 16 Jahren den Chefposten bei Intersport International antrat, war die Gruppe in 16 Ländern präsent und erzielte einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro. Derzeit ist die Handelskette in 55 Ländern tätig. Der Umsatz liegt heute bei rund 11 Milliarden Euro.

Valora hatte während vieler Jahre den Sitz in Bern. Im Jahr 2009 bezog das Unternehmen den neuen Firmensitz in Muttenz BL.