«Der Gewinn wird weiter sinken»

Herr Köng, Postfinance zahlt auf Privatkonten seit Anfang Monat keinen Zins mehr. Bitten Sie die Sparer bald gar mit einem Strafzins zur Kasse?

Hansruedi Köng: Das ist bis auf weiteres nicht geplant, und ich hoffe, dass ein solcher Schritt auch nicht nötig wird. Obwohl: Faktisch werden die Privatkunden derzeit selbst bei einer Nullverzinsung quersubventioniert, denn am Finanzmarkt herrschen Negativzinsen. Von Grösstkunden und institutionellen Anlegern verlangen wir deshalb – wie andere Banken auch – auf Beträgen über einem individuellen Schwellenwert eine Guthaben­gebühr von aktuell 1 Prozent.

In welchem Umfang haben Sie im letzten Halbjahr solche Guthabengebühren eingenommen?

Wir können damit die Negativzinsen von 0,75 Prozent, welche die Schweizerische Nationalbank auf Einlagen erhebt, nur teilweise kompensieren. In der Summe bleibt uns ein Verlust in der Höhe eines grösseren einstelligen ­Millionenbetrags. Die Nationalbank gewährt uns zwar einen Freibetrag von rund 35 Milliarden Franken. Unser Girokonto übertraf diesen Grenzwert aber praktisch jeden Tag im bisherigen Jahresverlauf.

Rechnen Sie damit, dass die ­Nationalbank den Leitzins noch tiefer ins Minus drücken wird?

Wenn Sie mich vor zwei Jahren gefragt hätten, wo der Tiefpunkt liegt, dann hätte ich ihn höher ­gesetzt, als er heute ist. Ich wage deshalb keine Prognose.

Könnte bei einer weiteren Zinssenkung der Nationalbank das Tabu negativer Sparzinsen auf breiter Front fallen?

Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch Bewegung ins System käme. Denn ich glaube nicht, dass das heutige Regime mit Nullzinsen auf Spareinlagen haltbar wäre, wenn die Negativzinsen noch tiefer rutschen oder die Freibeträge spürbar gekürzt würden.

Und die Hypozinsen?

In diesem Fall wäre es nicht völlig ausgeschlossen, dass selbst Hypothekarzinsen negativ werden. Das wäre aber ein gefährlicher Anreiz, und man müsste die Bonität der Kreditnehmer noch strenger prüfen. Denn wer wollte sich zu diesen Konditionen nicht ein Schlösschen kaufen?

Erhöhen Sie die Gebühren ­weiter?

Bankdienstleistungen sind immer noch günstig. In der Vergangenheit konnten wir die anfal­lenden Kosten dank der höheren Zinsmarge decken. Das ist im heutigen Zinsumfeld nicht mehr möglich. Ich glaube deshalb, dass branchenweit weitere Preiserhöhungen kommen werden, auch bei uns. Beschlossen ist noch nichts, aber unser Aufwand für erbrachte Dienstleistungen muss gedeckt sein. Der Aufwand für die Eröffnung und Führung einer Kundenbeziehung hat sich in den letzten Jahren auch aufgrund ­zunehmender regulatorischer Vorschriften spürbar erhöht.

Postfinance kämpft seit Jahren dafür, auch selbstständig Kredite und Hypotheken vergeben zu dürfen. Für dieses Ziel haben Sie einen Börsengang als «intelligente Lösung» bezeichnet.

Diese Aussage wurde fälschlicherweise als Forderung ver­standen. Ich kämpfe nicht für einen Börsengang, sondern gegen das für uns sehr schädliche Kreditverbot. Ob der Preis dafür eine Privatisierung oder ein Börsengang ist, muss die Politik entscheiden. Ich habe dafür aber kein Herzblut. Denn die Post ist der wunderbarste Eigentümer, den man haben kann.

Was ist das Schreckensszenario, wenn das Kreditverbot bleibt?

Dieses ist bereits im Gang. Unsere Zinsmarge ist von 0,93 Prozent im Vorjahressemester auf 0,88 Prozent gesunken. Allein dadurch entgehen uns Zinserträge von 50 Millionen Franken.

Gibt es für Postfinance wirklich kaum mehr Alternativen, als tief rentierende Obligationen zu kaufen oder Gelder gar bei der Nationalbank zu parkieren?

Wir stecken in einem Anlagenotstand. Postfinance sollte pro Jahr etwa 10 Milliarden Franken investieren. Dies mit tiefem Risiko und zu möglichst positiven Zinsen, was uns aber nicht mehr in allen Fällen gelingt. Wir gehen daher vereinzelt negativ rentierende Anlagen ein.

Damit schmeissen Sie doch Geld zum Fenster hinaus.

Vor zwei Jahren hätte ich noch ausgeschlossen, dass wir je Obligationen mit einer negativen Rendite zeichnen würden. Heute muss ich feststellen, es kann Sinn machen. Denn die Frage ist: Sollen wir 0,75 Prozent bei der Nationalbank zahlen, oder vielleicht 0,2 Prozent auf einer Obligation. Es geht also nicht mehr darum, wo wir als Bank dank intelligenter Anlagestrategien mehr Zinsertrag erzielen können, sondern darum, wo wir weniger dafür ­zahlen müssen, dass unser Geld überhaupt dort liegt.

Wer kann sich denn zu negativen Zinsen Geld am Markt besorgen?

Das können Kantone sein, mittlerweile aber auch gewisse Grosskonzerne.

Welchen Effekt haben solche ­Minusanlagen auf die Bilanz?

Unabhängig vom Zinsniveau müssen wir gemäss den Rechnungslegungsvorschriften auf unserem Obligationenportfolio Wertberichtigungen vornehmen. Dies in Abhängigkeit von Laufzeit, Rating und aktuellen Kreditrisikoprämien am Markt. Im ­abgelaufenen Halbjahr haben wir Portfoliowertberichtigungen von 79 Millionen Franken bilden müssen. Im Vorjahressemester hatten wir noch den umgekehrten Effekt und konnten Wertaufholungen von 30 Millionen Franken verbuchen. Dies ist neben dem tieferen Zinsergebnis der Hauptgrund für den Rückgang des Halbjahresgewinns vor ­Steuern um 98 Millionen auf 232 ­Millionen Franken. Es gab aber auch positive Sondereffekte. So konnten wir Aktienbestände und eine Beteiligung mit Gewinn ­verkaufen.

Die Kundengelder haben nach dem Abfluss um 2,8 Milliarden Franken im Vorjahr wieder zugenommen. Woher kommen sie?

Die Kundengelder haben um 3,2 Milliarden Franken zugenommen, weil uns sowohl Private als auch Firmen und Grosskunden neue Gelder anvertrauten. Im ersten Halbjahr 2015 verzeichneten wir kurzzeitig Abflüsse wegen der Guthabengebühr. Dies ist aber vorbei. Groteskerweise muss ich fast sagen, leider vorbei, denn an diesem Neugeld verdienen wir in der heutigen Konstellation nichts mehr. Das bisherige Verständnis für die Tätigkeit einer Bank, möglichst viele ­Kundengelder erfolgreich zu ­verwalten, wird durch die Ne­gativzinsen ad absurdum geführt.

Werden Ihre Zinsmarge und somit Ihr Gewinn weiter schrumpfen?

In unserem grossen Anlageportfolio werden viele Obligationen fällig. Bei der Wiederanlage sind die Renditen wesentlich tiefer. Entsprechend dürften sowohl die Zinsmarge als auch der Gewinn weiter zurückgehen. Dem können wir nicht tatenlos zuschauen. Wir müssen unsere Ertragsbasis sichern.

Die Lösung haben Sie aber noch nicht?

Mit dem Aufbau der Online-Crowdlending-Plattform Len­dico oder der Beteiligung am ­Finanzportal Moneymeets erschliessen wir neue Ertrags­felder. Es sind aber zugegebener­massen Nischengeschäfte, die sich zwar entwickeln können, die jedoch unmöglich den Druck im Kerngeschäft vollständig kompensieren werden.

Damit steigt der Druck zu Ein­sparungen?

Wir schauen verstärkt auf die Kostenseite. Dies betrifft auch den Personalaufwand, der historisch gesehen stetig gewachsen ist. Diesen Anstieg stoppen wir, der Zenit ist erreicht. Es sind ­jedoch keine Kündigungen in Vorbereitung, und auch unsere 43 Filialstandorte sind aus heutiger Sicht unbestritten. Aber in fünf Jahren werden Retailbanken wie wir weniger Leute beschäftigen. Postfinance wird gewisse Abgänge nicht ersetzen.

Werden Sie Prozesse in Billiglohnländer auslagern?

Da sind uns enge Grenzen gesetzt. Kundendaten dürfen wir beispielsweise nicht im Ausland bearbeiten. Dienste wie den ­Dokumentenversand haben wir innerhalb der Schweiz ausge­lagert. Auch im Beschaffungswesen müssen wir auf den Preis schauen. Wir haben aber keine Postfinance-Mitarbeitenden im Ausland.

Eine weitere Möglichkeit ist Kundenberatung via Video. Was halten Sie davon?

Das sind interessante Modelle. Wir haben im August eine App für die Kontoeröffnung via Smartphone lanciert, inklusive Identifikation per Videochat. Eine klassische Kundenberatung via Video bieten wir nicht an, aber für die Zukunft könnte das durchaus eine Option sein. (Berner Zeitung)