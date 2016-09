BKW setzt im Management stärker auf Boni

Grossauftrag

Die Luzerner Emmi-Gruppe bezieht künftig den Strom für sämtliche Betriebe in der Schweiz bei der Berner BKW. Die grösste Milchverarbeiterin hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Die BKW kann demnach ab 2017 jährlich rund 110 Gigawattstunden Strom an Emmi liefern, wie die beiden Unternehmen am Mittwoch bekannt gaben. Die Menge decke den Bedarf sämtlicher 36 Emmi-Standorte hierzulande. Bereits bisher versorgte die BKW mehrere Emmi-Standorte mit Strom. Daneben bezog Emmi Elektrizität bei Alpiq und bei der Thurgauer EKT. Zum Preis für die Stromlieferungen ab 2017 haben Emmi und BKW Stillschweigen vereinbart. Emmi-Sprecherin Esther Gerster sagte, der Preis sei höher als in den bisherigen Verträgen. Dies nehme Emmi aber in Kauf, um das Ziel zu erreichen, bis 2020 den CO2-Ausstoss um 25 Prozent oder 14'000 Tonnen zu reduzieren. Denn Emmi kauft Strom, der zu 100 Prozent aus Wasserkraft und damit aus erneuerbarer Energie stammt.