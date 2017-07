BKW kauft norwegischen Windpark

Mit 15 Turbinen soll der Windpark 193 Gigawattstunden Strom produzieren. Das entspricht dem Verbrauch von mehr als 13'000 Haushalten. Der Kaufvertrag zwischen BKW und Scanergy AS wurde am Mittwoch in Bern unterzeichnet, wie die BKW am Donnerstag mitteilte. Angaben über den Kaufpreis machte sie nicht.

In Norwegen ist die BKW bereits an Fosen Vind beteiligt, dem grössten Binnenland-Windparkprojekt Europas. Sie betreibt auch Windparks in der Schweiz, Deutschland, Italien und Frankreich. (chh/sda)