Piloten streiken bis Freitag – Schweizer Flüge annulliert

Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) auch für Freitag Streiks angekündigt. Davon sollen alle Kurzstreckenverbindungen betroffen sein, die am Freitag aus Deutschland abfliegen sollen, wie die VC in einer Erklärung mitteilte. Die Lufthansa-Piloten streiken seit Mittwoch.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Lufthansa aufgrund der Arbeitsniederlegung vieler ihrer Piloten auch am Donnerstag zahlreiche Flüge streichen muss. Wie das Unternehmen am Mittwochnachmittag bekanntgab, fallen am zweiten Streiktag ebenfalls rund 900 Flüge aus. Darunter sind 82 Langstreckenverbindungen.

Die Pilotengewerkschaft Cockpit hatte bereits am Mittwoch ihre Mitglieder zu Streikaktionen aufgerufen. Dies ist der 14. Streik bei der Lufthansa in der laufenden Auseinandersetzung um die Arbeitsbedingungen der Piloten.

Frankfurt-Flüge betroffen

Der Lufthansa-Konzern bastelte aufgrund der Protestaktionen einen Sonderflugplan, der einen Notbetrieb aufrechterhält. Wie bereits am Mittwoch fallen aber auch am Donnerstag zahlreiche Verbindungen von und zu Schweizer Flughäfen aus.

Ein Mediensprecher der Lufthansa-Gruppe sagte gegenüber der Nachrichtenagentur sda, dass der Flughafen Zürich mit seinen 12 Flügen von und nach Frankfurt sowie der Flughafen Genf mit 8 Flügen von und nach Frankfurt betroffen seien.

Swiss fliegt planmässig

Die Flüge der Lufthansa-Tochtergesellschaften Swiss und Eurowings würden planmässig durchgeführt. Zudem versuchten die Konzernpartner, grössere Flugzeuge einzusetzen, damit auf den betroffenen Strecken mehr umgebuchte Passagiere mitgenommen werden könnten.

Lufthansa habe zudem mit praktisch allen Kunden, die ihre Kontaktinformationen bei der Reservierung hinterlegt haben, bereits Kontakt aufgenommen, um alternative Reiserouten anzubieten. (woz/mlr/sda/afp)