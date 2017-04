Kein wirkliches Rauchvergnügen

Was qualifiziert gerade mich, die neuste Innovation im Raucheruniversum zu testen? Ich bin nicht nur Raucher, und das seit Jahrzehnten, sondern durchaus interessiert, meine Rauchgewohnheiten zu ändern. So ­habe ich vor einem Jahr eine Zeit lang auf E-Zigaretten umgestellt. Bei diesen wird eine Flüssigkeit verdampft, die man inhaliert. Diese sogenannten Liquids sind in verschiedenen aromatischen Varianten zu haben, und sie sind mit ein bisschen Nikotin versetzt tatsächlich ein Rauch-, Pardon, Dampfvergnügen.

Doch zurück zur neusten, angeblich hippen Art zu rauchen, zum Heat-not-burn-Produkt aus dem Hause Philip Morris. Im Gegensatz zur Zigarette entsteht beim sogenannten Verdampfer Iqos durch Erhitzen von Tabak kein Rauch, sondern nur Dampf. Der Tabak normaler ­Zigaretten verglüht bei etwa 800 Grad. Bei der Iqos wird der Tabak nicht verbrannt, sondern lediglich auf rund 350 Grad erhitzt. Tatsächlich schmeckt der so erhitzte Tabak stärker nach Rauch als bei E-Zigaretten.

Auch das Ziehen an den kleinen Zigaretten, etwa halb so lang wie normale Glimmstängel, erinnert an das ursprüngliche Paffen. Allerdings kann man nur mit wenig Kraft an dem Ding ziehen, um zu inhalieren. Das hat zur Folge, dass der Inhalt dieses Tabakdampfes viel weniger Fülle und Volumen entwickelt als normaler Zigarettenrauch oder der Dampf von E-Zigaretten.

Richtig übel wird es beim Geschmack: Der Dampf der Iqos lässt zwar erahnen, dass da etwas mit Tabak verarbeitet wurde. Aber das Ganze schmeckt irgendwie synthetisch und mehr nach Filter als nach einem Produkt, das aus getrockneten und durch Fermentieren geschmacklich veredelten Blättern der Gattung Nicotiana entstanden ist.

Auch das Handling vermag nicht wirklich zu verzücken: Der Akku hat zwar lediglich die Grösse eines kleinen Handys. Er muss aber immer mitgeführt werden, da der eigentliche Verdampfer, das Iqos-Gerät, nach spätestens vierzehn Zügen neu geladen werden muss. Dafür ist das ­Päckli mit den zwanzig Tabak­sticks handlich klein. Bei der Verarbeitung der verwendeten Materialien und dem Design gibt es hingegen nichts zu mäkeln: Das Ganze macht einen wertigen Eindruck und vermag auch optisch zu überzeugen.

Mein Fazit: Das Ziehen an diesen Miniaturstängeln hat mir keinerlei Vergnügen bereitet. Auch wenn diese Art des Tabakgenusses etwas «gesünder» sein dürfte als das herkömmliche Rauchen, setze ich mich ­dieser Qual nicht aus, nur um mein Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Wenn schon gesund, dann richtig und gänzlich auf den blauen Dunst ver­zichten. (Berner Zeitung)