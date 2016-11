Eine Agenda für Privatisierungen

Der Bund ist auch ein grosser Firmeninhaber. Die Eidgenossenschaft ist alleinige Eigentümerin der SBB, der Post und des Rüstungsunternehmens Ruag sowie der Unfallversicherung Suva. Zudem hält sie an der Swisscom einen Anteil von 51 Prozent.

Auch die Kantone halten namhafte Beteiligungen: Viele von ­ihnen sind Grossaktionäre von Energieunternehmen. So hält der Kanton Bern rund 52 Prozent an der BKW, und der Kanton Zürich ist an der Axpo beteiligt. Die meisten Kantone sind über ihre Beteiligungen an den jeweiligen Kantonalbanken seit rund hundert Jahren auch Bankiers

Ein erneuter Vorstoss

Avenir Suisse lancierte am Montag die Diskussion um die Zukunft der staatsnahen Unternehmen neu. Die von den vielen Gross­unternehmen des Landes finanzierte Denkfabrik fordert in einem Bericht den Bund und die Kantone auf, die staatsnahen Unternehmen zu privatisieren. Das sind die Argumente von ­Avenir Suisse:

Swisscom: Die Mehrheitsbeteiligung der Eidgenossenschaft an der Swisscom führt laut Avenir Suisse dazu, dass der Bund als Regulator und Aktionär in einem Rollenkonflikt steckt.

Die Folge sei eine halbherzige Öffnung der Märkte, was im Vergleich mit Europa überhöhte Preise zur Folge habe. Zudem expandiere die Swisscom immer stärker in neue Märkte, was für den Bund auch finanzielle Risiken mit sich bringe.

Post: Bevor die Post privatisiert werden könne, müsse der Bund laut Avenir Suisse den Grundversorgungsauftrag neu definieren. Denn dieser ignoriere die Realitäten einer digitalisierten Welt. In einem zweiten Schritt sei das Monopol der Post abzuschaffen, das sie für Briefe von unter 50 Gramm hat.

Und schliesslich müsste ein Modell dafür entwickelt werden, die Kosten, die aus der Erfüllung des Grundauftrags entstehen, abzudecken. Ein Sonderfall ist die Posttochter Postfinance.

Diese sollte laut Avenir Suisse sofort privatisiert werden, da das Unternehmen mit einer Bilanzsumme von 120 Milliarden Franken über eine implizite Staats­garantie verfüge.

SBB: Bei den SBB fordert ­Avenir Suisse eine höhere Finanzierung durch die Benutzer. Heute tragen die SBB-Kunden nur rund 40 Prozent ihrer Kosten, was laut der Denkfabrik zu einer «künstlich angeheizten Verkehrsnachfrage» führt.

Kantonalbanken/Energieversorger: Aus Sicht von Avenir Suisse gibt es heute keine überzeugenden Argumente, wieso ein Kanton Eigentümer einer Bank oder eines Energieversorgers sein sollte. Im Gegenteil: Solche Engagements seien mit Risiken verbunden. Zum Beispiel wenn es zu einer Immobilienkrise komme.

Die Autoren sind sich bewusst, dass diese Argumente in der Politik meist ungehört verhallen: «Privatisierungen sind derzeit kein ernsthaft diskutiertes Thema», schreiben sie. Wohl leicht ernüchtert. (Berner Zeitung)