Die Quälerei hinter den Daunenjacken

In den Schaufenstern sind in diesen Herbsttagen viele Daunen­jacken zu sehen. Diese halten bei eisigen Temperaturen warm und haben sich zum neuen Statussymbol in der kalten Jahreszeit gemausert. Kaum ein Modehersteller kommt ­ohne sie aus. Aber woher stammen eigentlich die Daunen? Und wie werden sie gewonnen?

In einem Modegeschäft in ­Zürich an der Bahnhofstrasse: Die Frage, mit welchen Daunen die Jacke der Marke Woolrich gefüllt ist, können die Angestellten nicht beantworten. Auch die eingenähte Etikette hilft nicht weiter. Es steht einzig, dass die Jacke 70 Prozent Daunen und 30 Prozent Federn enthält.

Das Mischverhältnis von ­Daunen und Federn wird also beschrieben, nicht aber, woher die Daunen kommen. Weitere Stichproben bestätigen, dass die Etiketten der Daunen­jacken keine Angaben dazu machen, wie die Federn gewonnen wurden.

Die Verbraucher wissen nicht, was in der Jacke steckt. Sara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz sagt: «Leider müssen Daunen beziehungsweise die Rupfart nicht deklariert werden.» Daher sei es für die Konsumenten schwierig, sich gegen tierquälerische Methoden der Daunengewinnung zu entscheiden. «Konsumenten wissen nicht, was sie kaufen», so Stalder.

Auch viele Detailhändler wissen nicht, welche Federnart in den Daunen­jacken in ihren Geschäften steckt: «PKZ besitzt keine Informationen über die Herkunft der Daunen», sagt etwa Katja Grauwiler, Sprecherin des grössten unabhängigen Schweizer Modehauses.

«Herkunft ist zweifelhaft»

Die Tierschutzorganisationen weisen schon lange darauf hin: «Die Herkunft der Daunen ist zweifelhaft. Sie können durchaus aus Lebendrupf stammen. Dabei werden den Tieren mehrmals pro Jahr bei lebendigem Leib die Federn ausgerissen. Eine blutige Qual», sagt Lucia Oeschger von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten.

Die Daunen, die man in Schweizer Modegeschäften findet, stammen laut Oeschger vorwiegend aus China, Osteuropa und möglicherweise aus Frankreich, Kanada und aus den USA. «Gut 80 Prozent der Daunen kommen aus China, und damit ist dieses Land der grösste Ex­porteur.»

Daunenjacken und -mäntel gibt es in verschiedenen Preisklassen. Dass viele Modelle jenseits der 1000-Franken-Marke liegen, scheint der Begeisterung keinen Abbruch zu tun. «Der Preis hat vor allem mit der Daunenqualität zu tun. Je höher der Preis, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere lebendig gerupft wurden», sagt Oeschger. Günstige Produkte könnten Daunen von Tieren enthalten, die der Foie-gras-Produktion dienen.

Vergleiche man Outdoor- und Modebranche, liege der Outdoorbereich bei der Transparenz klar vorne. «Dieser hat als Erster in der Branche die Probleme in der Lieferkette erkannt und sich deren angenommen», so Oeschger.

Alarmiert durch Berichte über Lebendrupf, haben Outdoormarken vor rund drei Jahren Standards zur Kontrolle von Tierhaltung und Lieferketten initiiert. Am weitesten verbreitet ist jener der Marke The North Face entwickelte Responsible Down Standard, kurz RDS. Er stellt sicher, dass kein Lebendrupf stattfand und dass die Tiere artgerecht gehalten wurden.

Laut den Marktbeobachtern hat das von der Marke The North Face entwickelte Label Potenzial und kann sich branchenübergreifend durchsetzen. Inzwischen arbeiten auch Hersteller von Alltagsmode damit. Beispielsweise die schwedische Modekette H & M, C & A und Charles Vögele haben diesen Winter bei Daunen auf den Standard RDS umgestellt.

«Der Standard zeichnet sich durch die Rückverfolgbarkeit bis zum Mastbetrieb und unangekündigte Prüfungen aus», sagt Oeschger. Denn ein Problem bei Daunenprodukten seien die langen Lieferketten. Nur selten sei es möglich, die Daunen zurückzuverfolgen. Im Laufe der Produktionskette würden diese oft vermischt.

Deshalb wird lebend gerupft

Daunen sind ein Meisterwerk der Natur. Gänse und Enten halten eisige Temperaturen problemlos aus. Der Grund: Unter ihren ­Federn befinden sich flauschige Daunen, die sie auch vor extremer Kälte schützen. Aufgrund dieser isolierenden Eigenschaften benutzt sie die Industrie als Füllmaterial für ­Duvets oder Kleider.

Von einer einzelnen Ente gibt es beispielsweise nur etwa 12 Gramm Daunen. Für eine Daunenjacke braucht man 200 bis 300 Gramm. Zu den Daunen werden oft auch bis zu 20 Prozent ­Federn beigegeben, um die sehr leichten Daunen aufzulockern.

Für die Züchter ist der Lebendrupf lukrativ, und zwar aus mehreren Gründen. Die Tiere können mehrmals im Leben gerupft werden. Die Federn wachsen immer nach, und dies in einer immer besseren Qualität. Gerade die ­Luxushersteller wollen keine Erst­rupfware. Die steigende Nachfrage nach Daunen in den Edelboutiquen dieser Welt erhöht den Qualitätsdruck weiter.

«Eine qualvolle Prozedur»

Filme der Tierschutzorganisation Peta belegen, wie Stopf­gänsezüchter Tiere mehrfach bei lebendigem Leibe rupfen. Die Videoaufnahmen zeigen, wie den Vögeln ganze Büschel von Federn ausgerissen werden. «Wird das Tier verletzt und die Haut dabei aufgerissen, näht man sie oftmals wieder ohne Betäubung zusammen. Dabei werden sie festgebunden und brutal behandelt. Während des Rupfs sind die Gänseschreie unerträglich», erzählt Oeschger.

Vier Pfoten habe solche Anlagen besucht. Auch wenn viele Hersteller behaupten würden, dass Daunen nicht von gequälten Tieren stammten, beweise aktuelles Videomaterial aus mehreren europäischen und chinesischen Farmen, in dessen Besitz Vier Pfoten sei, das Gegenteil: Es sei immer noch gang und gäbe, mit brutalen Prozeduren Daunen und Stopfleber zu gewinnen.

Auch Nadja Brodmann vom Zürcher Tierschutz bezeichnet Lebendrupf als eine grausame Quälerei: «Die Tiere erleiden dabei nicht nur grosse Schmerzen und blutige Verletzungen, sondern sie sind noch tagelang traumatisiert.» Der Modeexperte Jeroen van Rooijen betont: «Daunen sind ein potenziell skandalträchtiges Produkt. Sie werden teilweise unter Umständen gewonnen, die jeder Achtung vor dem Tier spotten. Ich habe grauenhafte Fotos gesehen, die mich an den Daunen zweifeln lassen.»

Schlupfloch umgangen

Der Lebendrupf ist in der EU eigentlich seit 1999 verboten. Bei Enten ist die Gewinnung von Daunen erst nach dem Schlachtprozess erlaubt. Die Lobby der Daunen- und Federnindustrie hat es aber laut den Tierschützern geschafft, das Gesetz bei den Gänsen per Schlupfloch zu umgehen. Das Ausbürsten loser Federn während der Mauser ist bei Gänsen erlaubt.

Die Mauser ist die Zeit, in der ein Vogel das Gefieder wechselt. Zu dieser Zeit wird es locker. «Theoretisch sollten in dieser Zeit die Daunen einfach aus dem Vogel gestrichen werden können. In der Praxis funktioniert dies aber nicht, da nicht alle Daunen und Federn eines Vogels zugleich locker werden und nicht alle Vögel in einem Bestand gleichzeitig in der Mauser sind», sagt Oeschger.

Gerupft wird auch, weil es mehr Ertrag gibt. Aus diesem Grund komme es auf Gänsebetrieben in China und Osteuropa nach wie vor zu grausamem Lebendrupf. Besonders stark betroffen sind hier die ­Elterntiere. Diese legen im Sommer keine Eier und bringen damit keinen Ertrag. Über die Daunen kann so ein willkommenes Zusatzeinkommen erwirtschaftet werden.

Es gibt Alternativen

Fazit: Es fehlt an der Rückverfolgbarkeit der Daunen. Zudem gibt es keine verlässlichen Kontrollen, die Lebendrupf ausschliessen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auf Jacken mit künstlichen Füllmaterialien ausweichen. «Die gleichen Eigenschaften wie Daunen hat kein synthetisches Ersatzprodukt – sie sind entweder leichter oder schwerer und dann nicht selten weniger gut wärmend», sagt Modeexperte Van Rooijen.

Aber es gebe Alternativen. Geeignet sind die Kunstfasern Thinsulate, Thermolite oder das Primaloft, welches die isolierenden und atmungsaktiven Qualitäten von Daunen fast perfekt imitieren. Primaloft ist eine leichte Hohlfaser, die aus teilweise rezyklierten Kunststoffen gewonnen wird. Ursprünglich für die US-Armee ­entwickelt, ist sie heute im Sportbekleidungsbereich sehr ver­breitet. (Berner Zeitung)