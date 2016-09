Die Nationalbank soll Zinsen weiter senken

In den vergangenen Wochen wurde zunehmend Kritik laut an den Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Vor eineinhalb Jahren eingeführt, zahlen Banken heute einen Strafzins von 0,75 Prozent, wenn sie bei der SNB grössere Giroguthaben deponieren. In keiner anderen westlichen Volkswirtschaft liegt der Zins so tief. Unter anderem sind es die Pensionskassen, die unter dieser Vorgabe ächzen: So haben sie Mühe, den Rentnern die versprochene Rendite zu finanzieren.

Und falls die Negativzinsen noch längere Zeit anhalten, drohen Banken damit, diese vermehrt an ihre Kunden weiterzugeben. Das würde bedeuten, dass das Guthaben auf dem Sparkonto mit einem Strafzins belastet würde, was für grössere Empörung sorgen dürfte. Doch statt den Negativzins abzuschaffen, empfiehlt nun der Internationale Währungsfonds (IWF) der SNB, diesen noch zu verschärfen.

Risiko Devisenbestände

Vom 15. bis zum 26. September hat der IWF das diesjährige Schweizer Länderexamen durchgeführt. Am Montag präsentierte IWF-Ökonomin Rachel van Elkan an einer Medienkonferenz die Empfehlungen, welche die Expertengruppe aus ihrer Untersuchung ableitet. Den Ratschlag, den Strafzins zu verschärfen, begründete sie mit den hohen Devisenbeständen der SNB.

Um zu verhindern, dass der Franken stärker wird, musste sie wiederholt auch ausländische Währung kaufen. Deshalb übersteigt die Bilanz der SNB inzwischen sogar schon die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz. Van Elkan verwies auf das Risiko: Je nach Marktlage können die Devisenbestände massiv an Wert verlieren. Mit einem noch höheren Strafzins liessen sich weitere Interventionen am Devisenmarkt verhindern.

Oder tiefere Freibeträge

Als Alternative zum Strafzins riet van Elkan, die Freibeträge zu reduzieren. Das bedeutet, dass der Strafzins schon bei tieferen Einlagen als bis anhin verrechnet würde. Bei einem solchen Schritt dürfte aber auch der Druck auf Sparkonten weiter steigen.

Absage der SNB

Doch die SNB macht sich ihre eigenen Überlegungen. Sie wird die IWF-Empfehlungen nicht befolgen. Es gebe derzeit keinen Bedarf, die Geldpolitik anzupassen, sagte Thomas Moser, stellvertretendes Mitglied des Direktoriums. Bei einer Veränderung der Situation – sollte sich etwa der Ausblick eintrüben – werde die SNB aber eine Anpassung prüfen.

Der Auslöser für die Tiefzinspolitik der SNB war die Exportwirtschaft: Der starke Franken verteuert Schweizer Produkte im Ausland und gefährdet die Konkurrenzfähigkeit der inländischen Exportindustrie.

Hohe Flexibilität

Und hier konnte die SNB mit ihrer umsichtigen Politik Schaden verhindern, wie der IWF auch lobt. Die expansive Geldpolitik habe den Franken geschwächt. Aber auch für die hohe Flexibilität der Unternehmen, welche die Herausforderungen mehrheitlich meistern konnten, fand die IWF-Ökonomin lobende Worte.

Obwohl der Franken laut IWF immer noch leicht überbewertet ist, korrigierte er aufgrund der mehrheitlich positiven Indikatoren die Prognose für das Wirtschaftswachstum dieses Jahres von 1,3 auf 1,5 Prozent. Mittelfristig erwartet er gar ein Wachstum von 1,75 Prozent.

Doch Prognosen sind mit Un­sicherheit behaftet. Der IWF mahnt auch, Risiken im Auge zu behalten, welche die Hoffnungen bei ungünstiger Entwicklung rasch dämpfen könnten: Politische Entscheide – zum Beispiel zur Umsetzung der SVP-Initiative gegen Masseneinwanderung – könnten die Beziehungen zur EU und damit die gesamte Schweizer Wirtschaft belasten. Und überhaupt schliesst van Elkan nicht aus, dass die Nachfrage internationaler Handelspartner nach Schweizer Produkten sinkt.

Überschüsse ausgeben

Nebst vielen positiven Einschätzungen deponierte der IWF schliesslich auch einen Ratschlag an die Adresse der Politik. In den letzten Jahren schloss die Rechnung des Bundes fast immer mit Überschüssen: Anstatt damit Schulden abzubauen, sollten diese im nächsten Budget wenigstens teilweise als Investitionen eingesetzt werden, um die Wirtschaft anzukurbeln.

(Berner Zeitung)