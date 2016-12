Coop übernimmt Aperto-Gruppe

Das Basler Detailhandelsunternehmen Coop übernimmt per Anfang Januar 2017 die schweizerische Aperto-Gruppe. Bisher war Aperto im Besitz der Hofer Holding AG und der Villars Holding SA. Zum Kaufpreis macht Coop in der Mitteilung vom Freitag keine Angaben.

«Aperto ist mit ihren Convenience-Shops sehr interessant für uns», erklärt Joos Sutter, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Coop-Gruppe. «Ich freue mich auf unsere neuen Mitarbeitenden und die attraktiven Verkaufsstellen in den Bahnhöfen, die unser Angebot optimal ergänzen.»

Bahnhöfe haben besondere Bedeutung Die Aperto-Gruppe ist mit Bahnhof- und Tankstellenshops an zahlreichen Standorten in der ganzen Schweiz präsent. Die Bahnhof-Standorte sind für Coop von besonderer Bedeutung. Die Tankstellen-Shops werden 2017 an die Oel-Pool AG übertragen, welche die zugehörigen Tankstellen betreibt.

(chi/fal/sda)