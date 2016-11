Black Friday legt Schweizer Onlineshops lahm

Heute ist Black Friday. Der Trend aus den USA ist auch in der Schweiz angelangt. Immer mehr Geschäfte geben an diesem Tag Rabatte. Schnäppchenjäger liessen sich nicht zweimal bitten und brachten gleich mehrere Online-Shops zum Absturz.

Der grosse Ansturm brachte die Rabatt-Schlacht zum erliegen: Die Seiten von Manor, Interdiscount, Microspot und Melectronics waren zeitweise nicht zu erreichen, wie ein Augenschein auf den Portalen zeigte.

Bei Interdiscount heisst es: «Wir sind zurzeit am Abklären und arbeiten mit Hochdruck an einer schnellen Lösung», so eine Sprecherin zu Bernerzeitung.ch/Newsnet.

Der @interdiscount Server verweigert sich dem #Blackfriday Hype und meditiert erstmal ein wenig ... ???? pic.twitter.com/X1fnCRrNsp — Michael Schär (@mschaer) November 25, 2016

(pat)