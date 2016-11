Schwellenländer ignorieren Trump

Fünf Jahre zum Vergessen. Seit 2011 gibt es mit den einst so toll rentierenden Aktienmärkten der Schwellenländer nur noch Verdruss. Bis zum Frühling dieses Jahres brachen die entsprechenden Indizes um bis zu 40 Prozent ein, während an den klassischen Aktienmärkten Kursgewinne von 40 bis 50 Prozent resultieren.

Im Frühling schien es dann, als wäre die fünfjährige Durststrecke endlich zu Ende gegangen. Vor allem südamerikanische und osteuropäische Aktien konnten seit dem Mai kräftig zulegen.

«Sehr negativen Einfluss auf die Schwellenländer»

Doch mit der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten scheint dieser Wieder­aufschwung aber bereits wieder gestoppt: «Wir erwarten einen sehr negativen Einfluss auf die Schwellenländer, und dies sowohl bei Aktien, Anleihen und Währungen», lautet das fast einhellige Fazit der Anlageexperten auf die US-Präsidentenwahl. Sie sehen vor allem auf Mexiko, Lateinamerika und China ernsthafte Probleme zukommen.

In der Tat waren die ersten Reaktionen der Finanzmärkte in den Schwellenländern auf den Sieg Trumps deutlich negativ. Dies ist wenig erstaunlich, vor allem in Mexiko. Doch an Handelsplätzen hat sich das Geschehen bereits wieder beruhigt. «Die Aufregung wird sich weiter legen. Dann wird man klarer sehen, was Trump für Asien und die anderen Schwellenländer wirklich bedeuten könnte.

Die Aufregung wird sich weiter legen. Dann wird man klarer sehen, was Trump für Asien und die an-deren Schwellenländer wirklich bedeuten könnte.



Thomas Härter, Aquila

Wahlen haben in der Regel nur einen kurzfristigen Einfluss auf die Börsen. Politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine», sagt Aquila-Analyst Thomas Härter. Für die mittelfristige Entwicklung spiele diese Wahl keine grosse Rolle.

Sogar wenn Donald Trump, wie angekündigt, den Freihandel beschränken sollte, wäre dies nicht nur negativ. Anstatt einseitig auf den Absatzmarkt jenseits des Pazifiks zu fokussieren, müsste das Industrie- und Dienstleistungsgewerbe der Schwellenländer den Blick nun verstärkt auf die Binnenmärkte richten. Dadurch könnte vor allem der innerasiatische Handelsaustausch angekurbelt werden, wovon auch asiatische Banken profitieren würden, und zwar zulasten der amerikanischen Rivalen.

Daniel Kunz, Anlagestratege bei LGT Capital Partners ist ebenfalls zuversichtlich, dass die fünfjährige Schwächephase der Schwellenländer zu Ende gegangen ist. Damit diese Länder jedoch wieder über längere Zeit eine Überrendite erzielen könnte, müsste der realwirtschaftliche Wachstumsvorsprung gegenüber dem Westen wieder anwachsen.

Die Voraussetzungen für eine Besserung sind aber gut. Dazu tragen nach Ansicht von Devan Kaloo, Chef Emerging Markets bei Aberdeen AM, die stabileren Rohstoffpreise und sowie eine striktere Kostendisziplin der Unternehmen bei. Auch die langfristigen säkularen Trends sprechen für Schwellenländer. Darunter der demografische. So wird die Zahl der Erwerbstätigen in den Schwellenländern (ohne China) in den nächsten fünfzehn Jahren auf 700 Millionen steigen. Und in den Städten wird die Einwohnerzahl von 2010 bis 2030 auf 1,3 Milliarden steigen.

Die Währung ist in vielenFällen unterbewertet

Mittelfristig verheissen sodann die Konjunkturdaten für Impulse. Nach der fünfjährigen Durststrecke ist die Währung vieler Schwellenländer deutlich unterbewertet, was dem Exportsektor zugutekommen wird. Die langfristigen Zinsen sind im internationalen Vergleich zudem sehr hoch, was früher oder später wieder zu Kapitalzuflüssen führen dürfte. In den Jahren 2013 bis 2016 waren es nicht zuletzt Abflüsse von Kapital, die zu den Rückschlägen an den Aktienmärkten der Schwellenländer geführt hatten.

«Solche Abflüsse hatte es zuvor in der Geschichte der Schwellenländer seit Jahrzehnten nie mehr gegeben», betont Alain Barbezat, Chef Emerging Markets bei der Banque Cantonale Vaudoise. Nach einer China-Reise ist Barbezat zudem überzeugt, dass die chinesische Wirtschaft wieder rasch an Fahrt gewinnen wird. Und wenn China wieder schneller wachse, würden auch die übrigen Schwellenländer früher oder später davon profitieren. (Berner Zeitung)