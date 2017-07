Schwarzgeld: Zeit drängt für straflose Selbstanzeige

Mit den EU-Staaten und 50 weiteren Ländern – darunter auch Steueroasen wie Cayman Islands – hat die Schweiz einen automa­tischen Austausch (AIA) von Steuerinformationen vereinbart. Bereits seit Anfang dieses Jahres werden Daten gesammelt. Ausländer können somit nicht mehr unversteuertes Geld in der Schweiz verstecken.

Im Inland schützt das Bankgeheimnis die Steuerpflichtigen davor, dass Banken automatisch Daten an die Behörden weiterleiten. Doch wer im Ausland unversteuertes Geld hat, bleibt im AIA-Netz hängen und zahlt dafür womöglich einen hohen Preis.

Konto im Ausland

Ab 2018 werden Daten ausgetauscht. Dies sind hauptsächlich Kontonummern, Personalien, Kapitalerträge und Kontostand. Schweizerinnen und Schweizer, die immer noch in einem EU-Staat oder einem Land Vermögen haben, das mit der Schweiz die erwähnten Steuerdaten automatisch tauscht, sollten jetzt rasch handeln. Wie alle Steuerpflichtigen haben sie das Recht auf eine einmalige straflose Selbstanzeige.

Bei dieser Miniamnestie wird reuigen Steuersündern die Busse erlassen, aber Nachsteuern und Zinsen zahlen sie für die vergangenen zehn Jahre. Für Erben gibt es eine spezielle Regelung: Sie zahlen bei einer Selbstanzeige nur für drei Jahre Nachsteuern.

Die Selbstanzeige muss bei der zuständigen Steuerverwaltung eingereicht sein, bevor diese Kenntnis vom nicht deklarierten Vermögen erhalten hat. Spätestens mit dem Austausch ab 2018 könnte Letzteres der Fall sein. «Ich habe erlebt, dass es mehrere Monate gedauert hat, um von französischen Banken aussagekräftige Belege zu erhalten», sagt Hans Jürg Steiner, Leiter Steuern Mittelland bei KPMG.

Deshalb drängt die Zeit für jene, die noch im laufenden Jahr unversteuertes Vermögen im Ausland offenlegen wollen. Wer darauf verzichtet, riskiert ab 2018 eine Strafverfolgung. Kommt es dazu, zahlt der Steuerpflichtige eine Busse von einem Drittel bis zum Dreifachen des hinterzogenen Betrags.

Wohnsitz im Ausland

Schweizer im Ausland, die in der Schweiz unversteuertes Vermögen haben, sollten auch rasch handeln. Je nach Landesrecht können hohe Bussen drohen. Notfalls lassen sich diese mit einem temporären Wohnsitzwechsel in die Schweiz vermeiden. In einigen Ländern bleibt mehr Zeit: In Brasilien, Argentinien, Indien, Mexiko und Uruguay beginnt der Informationsaustausch ein Jahr später. (Berner Zeitung)