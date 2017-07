Gleitender Ausstieg ist billiger als Frühpensionierung

Eigentlich wollten sich Urs und Yvonne Gurtner (Namen geändert) frühpensionieren lassen. Sie wollten mehr reisen und das Leben geniessen. Doch als sie ihre Pläne durchrechneten, zeigte sich: Ihr Erspartes reichte nicht, vier oder fünf Jahre ohne Lohn zu überbrücken. Und später von massiv gekürzten AHV- und Pensionskassenrenten leben zu müssen, war ihnen zu riskant.

Die meisten Berufstätigen unterschätzen die Kosten einer Frühpensionierung. In der Regel können es sich nur Gutbetuchte leisten, vorzeitig mit Arbeiten aufzuhören und ihren Lebensunterhalt bis zu ihrem regulären Pensionsalter aus dem Vermögen und dem Guthaben aus der 3. Säule zu bestreiten. Das bestätigt auch Daniel Ruch, Niederlassungsleiter des VZ Vermögenszentrums in Bern. «Es kann deshalb durchaus sinnvoll sein, sich gestaffelt pensionieren zu lassen», sagt er.

Schrittweise umstellen

Der sanfte Ausstieg aus dem Berufsleben ist nicht nur billiger. Es ist auch einfacher, sich schrittweise auf den neuen Lebensabschnitt einzustellen. Ein abrupter Übergang von der Vollzeitstelle in den Ruhestand kann manchen Menschen Mühe bereiten. Der Tagesablauf ist plötzlich anders, viel Gewohntes fällt auf einmal weg. Das kann zu Streit in der Partnerschaft führen oder manchmal sogar eine Lebenskrise auslösen.

Solche Überlegungen bestärkten Urs und Yvonne Gurtner in ihrem Entschluss, zwar weniger zu arbeiten, aber nicht auf einen Schlag gemeinsam in den Ruhestand zu treten. Trotz ihres nicht üppigen Vermögens konnten sie sich eine solche gestaffelte Pensionierung leisten, wie sich beim genauen Durchrechnen zeigte (siehe Beispiel in der Tabelle unten.)

(Zum Vergrössern können Sie die Tabelle anklicken)

Gurtners sind nun daran, ihr Leben mit viel Freizeit zu geniessen. Trotzdem müssen sie ihre AHV- und ihre Pensionskassenrente nicht vorbeziehen. Urs Gurtner reduzierte seine Anstellung auf 50 Prozent. Yvonne Gurtner vereinbarte mit ihrem Arbeitgeber, vorerst einen Tag weniger zu arbeiten und zwei Jahre später einen weiteren Tag pro Woche frei zu nehmen.

Viele Pensionskassen – so auch jene von Urs und Yvonne Gurtner – unterstützen eine gestaffelte Pensionierung. Versicherte, die noch mindestens 50 Prozent des bisherigen Lohns verdienen, können sich trotzdem die volle Rente sichern, indem sie mit reduziertem Pensum weiterhin die bisherigen Pensionskassenbeiträge zahlen. Wie das Beispiel in der Tabelle unter Variante A zeigt, hätten diese zusätzlichen Einzahlungen in die Pensionskasse aber jeden Monat über 200 Franken für Yvonne Gurtner und sogar über 500 Franken für Urs Gurtner, der nur noch 50 Prozent arbeitet, gekostet. Das Ehepaar zog es deshalb vor, keine zusätz­lichen Einzahlungen zu machen, sondern eine etwas geringere Rente (in der Tabelle: Variante B) in Kauf zu nehmen.

Der Pensionskassenexperte Daniel Ruch empfiehlt grundsätzlich Variante A mit den zusätzlichen Einzahlungen. «Es ist unter dem Strich die lohnendere Variante, wenn man sich eine höhere Rente sichern kann.» Aber er ist sich bewusst: «Man muss genug Erspartes haben, um sowohl die Lohneinbusse als auch die Zusatzkosten für die Pensionskasse verkraften zu können.» Angestellte ohne viel Erspartes würden deshalb häufig die Variante B wählen.

Steuern sparen

Eine gestaffelte Pensionierung kann sich auch steuerlich lohnen. Nämlich für Personen, die vorhaben, einen Teil des Pensionskassenguthabens in Kapitalform zu beziehen. Bei mehreren Teilbezügen fallen wegen der Steuerprogression unter dem Strich weniger Steuern an als beim Bezug des gesamten Betrags aufs Mal.

(Berner Zeitung)