Die Hotelcard ist nur selten ein Halbtax-Abo

Umfrage

Im Durchschnitt 30 Prozent Rabatt

Mehr als die Hälfte der Betriebe boten bei unserer Umfrage keine Halbpreiszimmer. Bei den übrigen übernachten Karteninhaber im Schnitt um ein Drittel günstiger.



Was die Hotelcard wert ist, untersuchten wir bei 79 Betrieben in zehn Destinationen, in Städten wie Bern und Zürich etwa, oder in Tourismusgebieten wie dem Engadin oder Interlaken-Grindelwald. Zwischen Anfrage und Anreise lagen 10 Tage. Gefragt haben wir sowohl nach Übernachtungen unter der Woche wie am Wochenende. Verglichen haben wir die Hotelcard-Preise mit den Tarifen auf den hoteleigenen Websites oder auf Booking.com.



46 von 79 Hotels fielen aus dem Rennen

Mehr als die Hälfte, nämlich 46 Unternehmen, waren entweder vollständig belegt oder boten über Hotelcard keine Zimmer an und fielen damit aus dem Rennen. Bei 33 Hotels ermöglichte die Karte tiefere Preise. Die Auswertung dieser Angebote:



Volltreffer: Mit der Halbpreiscard erhält der Kunde in 4 Betrieben tatsächlich 50 Prozent Rabatt gegenüber Gästen, die im Hotel direkt oder über Booking.com reservieren. Im Ador Bern, Berninahaus Pontresina, Sheraton Sihlcity Zürich und Bellevue Palace Bern (nur für Juniorsuiten).



Lohnt sich: In 9 Hotels bekommt der Kunde zwischen 35 und 45 Prozent Rabatt gegenüber Direktbuchern oder Booking.com. Unter anderen im Belle Epoque Bern, Arabelle Bern, Alpenroyal Zermatt.



Lohnt sich begrenzt: In 14 Hotels erhält der Karteninhaber zwischen 34 und 11 Prozent Rabatt gegenüber Direktbuchern oder Booking.com. Etwa im Seehotel Bönigen, Hotel Kirchbühl Grindelwald, Bären Bern.



Lohnt sich nicht: Mit der Halbpreiscard erhält der Kunde in 6 Hotels höchstens 10 Prozent Rabatt gegenüber Direktbuchern oder Booking.com. Beispiele: Europe Davos, Polo Inn Ascona, Walserhof Davos.



Im Schnitt sparen Kartenbesitzer rund 30 Prozent. Hotelcard beanstandete die Umfrage mit dem Hinweis, dass zwischen Anfrage und Anreise bloss 10 Tage liegen würden. Es gebe keinen 50-Prozent-Anspruch auf solch kurzfristige Buchungen. Unsere Stichprobe bei 3 Betrieben ergab allerdings, dass auch bei einem 30-tägigen Vorlauf diese Halbpreisregel nicht eingehalten wird.